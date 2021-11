¿Es optimista con la nueva normalidad tras pasar lo más duro del covid y por qué?

Soy muy optimista, y también prudente, ambas cosas. Quizás lo peor ha pasado ya, pero aún sigue habiendo algunos brotes de la pandemia que venimos sufriendo desde hace más de año y medio. Es por ello por lo que no debemos bajar la guardia en ningún momento. Aún seguimos preocupados por la situación actual, más en estos últimos días en los que la incidencia ha vuelto a subir.

Estos meses, el Círculo ha vuelto casi a la completa normalidad. Se han ido desarrollando todo tipo de actividades sociales, culturales y de restauración, de forma muy parecida a como se realizaban antes de la pandemia, respetando siempre las medidas que Sanidad marca.

Ahora seguimos trabajando sin descanso, pues se avecinan unos duros meses por delante en los que el Círculo tiene una intensa actividad. Es por ello que debemos seguir concienciándonos para mantener todas las precauciones sanitarias. Con todo esto y con la eficacia demostrada con las vacunaciones, espero que sea más que suficiente.

¿Qué cree que es prioritario para la economía cordobesa en estos momentos?

Obviamente, recuperar el pulso anterior a la pandemia, ya que, en esos momentos, Córdoba mostraba unos números más que notables en diferentes sectores. Me refiero en este sentido a sectores como el turístico, el agroalimentario, el tradicional sector joyero, amén de otros que contribuían de gran manera al desarrollo de la ciudad y la generación de empleo, generando una esperanza en el futuro más que fundada.

Ojalá esta crisis haya sido solo un paréntesis del que podamos sacar notas positivas que debemos tener en cuenta. Hemos tenido que implementar nuevos modelos y sistemas de trabajo que han venido para quedarse.

Asimismo, es fundamental y totalmente prioritario contar con la respuesta de todos los cordobeses, sin olvidarnos de todas las instituciones, tanto las públicas como las privadas, que deben atender lo necesario para que esa recuperación se produzca en el menor tiempo posible.

¿Qué sectores cree que deben impulsar la recuperación de la economía cordobesa en estos momentos? En el caso de ser empresario, ¿piensa que su sector se verá más rápidamente afectado por la recuperación que otros?

Principalmente los mismos sectores que ya estaban generando ese importante impulso prepandémico y que he citado anteriormente.

En este sentido, ya había una sólida y fuerte apuesta por el turismo, que es claramente el principal pulmón de la ciudad, apoyado por otros sectores relacionados como la hostelería, el sector agroalimentario, la investigación, etc., más otros proyectos de vital trascendencia para Córdoba como es la Base Logística del Ejército de Tierra, que supondrá la instalación y el desarrollo de un mayor tejido empresarial que dotará a la ciudad de una serie de infraestructuras que harán de Córdoba una de las principales ciudades del país.

¿Qué aspectos le preocupan más de cara a los próximos meses?

Lo que más me preocupa es que no contemos con certeza y seguridad. Aunque seguimos teniendo una magnífica respuesta sanitaria, hay una gran incertidumbre en lo que va a ocurrir. Esto no nos permite poder programar en vista a uno o dos meses. Deseamos invertir esa incertidumbre por certidumbre, clara y manifiesta. Y todo esto es imprescindible y primordial para lograr esa ansiada reactivación económica. No obstante, tengo plena confianza en los cordobeses y en las bondades y virtudes de esta ciudad, tan llena de vida.