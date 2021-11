La Universidad Loyola Andalucía ha registrado este curso cifra récord tanto de alumnos entrantes como salientes. 252 estudiantes llegarán de fuera para cursar sus estudios aquí, una cifra muy por encima de los 155 del 2018/19 y de los 97 del curso del covid. Según Borja Martín, «Loyola es una universidad de nueva creación que está incorporando nuevos grados y oferta bilingüe, aumentando además la oferta de plazas de intercambio», lo que explica ese incremento. La procedencia mayoritaria de los estudiantes son países como Italia, Francia, Polonia y Países Bajos frente al alumnado norteamericano, que ha descendido, y la ausencia de estudiantes de países como Japón, que ha cancelado las salidas, y Sudamérica. Un volumen importante de franceses procede de un convenio con una universidad de Lyl, que, según Martín, canceló las estancias de pago de su alumnado en EEUU y decidió cambiarlas y que vinieran a Loyola. «La pandemia ha traído muchos problemas, pero también algunas oportunidades como esta», comenta.

Werónica es una estudiante de Administración y Empresas de Loyola. «La pandemia no me ha hecho dudar de si debía venir o no, necesitaba un cambio después de 3 semestres con clases solo on line y Erasmus me dio la oportunidad, quería viajar y conocer gente», afirma convencida, «ahora que los casos aumentan en Polonia, me alegro de estar segura en España, donde disfruto de las clases presenciales, aunque me preocupa que mi familia se pueda contagiar». Theresa hace prácticas Erasmus en Loyola este curso, desde febrero. Llegó con una PCR negativa y se vacunó en verano en Alemania. Desde aquí sigue los altibajos de casos en su país. «Es terrible ver que la situación en los hospitales empeora, ha habido mucha gente que ha tenido dudas a la hora de vacunarse y ahora se está decidiendo a hacerlo, yo espero que esto anime a más gente, toda mi familia lo está y algunos están recibiendo ya la tercera dosis aunque me preocupa que aun así puedan contagiarse», señala, «yo estoy muy contenta de estar aquí ahora y no allí».