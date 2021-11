Los parlamentarios del Partido Popular de Córdoba han valorado esta mañana el proyecto de Presupuestos de la Junta de Andalucía 2022 para esta provincia. El presidente del PP cordobés Adolfo Molina junto al portavoz del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, José Antonio Nieto, han valorado que "estamos ante los presupuestos para la recuperación de Andalucía después de la crisis sanitaria, económica y social que ha traído la pandemia".

“En 3 años las inversiones de la Junta en Córdoba crecen un 138%; a Córdoba le sienta muy bien el gobierno de Juanma Moreno”, ha dicho Molina, quien ha hecho una comparativa de las inversiones en sanidad, educación y dependencia en el año 2018. Así, el presupuesto para 2022 contempla 3.057 millones de euros más en sanidad que en 2018, 1.827 millones de euros más en educación que en 2018, y 448 millones de euros más en dependencia que en 2018. Ha recordado cómo los anteriores gobiernos socialistas “con un cobardía y falta de transparencia total nos negaban el dato de las inversiones provincializadas, eso se cambió a partir de 2019 con la llegada del el gobierno de cambio de Juanma Moreno”.

Comparando las cuentas de 2022 para Córdoba con las de 2019, Adolfo Molina ha destacado que la inversión para Córdoba ha aumentado un 138%, pasando de los 118 millones en 2019 a los 282 millones de euros para 2022. En cuanto al dato de la inversión por habitante, en 2019 la inversión era de 150 euros para cada cordobés, y en 2022 pasa a ser de 363 euros por habitante, un aumento del 142% dato por encima de la media andaluza.

Molina ha destacado, la inversión para la futura base militar con casi 11 millones de euros, 30 millones de euros para bioclimatización de los colegios de la provincia de Córdoba “una cantidad muy importante”; 27´3 millones para infraestructuras hidráulicas “después de tanto tiempo de cobrar el canon a todos los cordobeses y que solo recibiéramos sanciones por no hacer la depuración de aguas”; y ha destacado especialmente la Red Secundaria de La Colada “tan fundamental para los ganaderos y agricultores de los Pedroches”.

También ha destacado los 12´7 millones de euros para caminos rurales de la provincia, infraestructuras como la Ronda Norte, la Variante de Las Angosturas en Priego de Córdoba, la variante Oeste de Córdoba, la Autovía del Olivar “de la que se habla desde el año 1996”, además de todas las inversiones en materia de salud “que son muchas”.

Según Molina, “todos los proyectos que el PSOE nos había prometido durante tantos años con grandes titulares, maquetas, planos, etc., todo eso que una vez que pasaban las elecciones metían en un cajón, todos ellos hoy día con el gobierno de Juanma Moreno o está en estudio, o haciéndose el proyecto, en ejecución y algunos incluso terminados”. “Esa es la realidad, y a eso va a votar no el PSOE cordobés”, se pregunta.

El presidente cordobés ha asegurado que “seguimos con la mano tendida para poder sacar adelante unos presupuestos buenos para Córdoba en un año clave para la recuperación de Andalucía y de Córdoba”.

En este sentido José Antonio Nieto ha afirmado que tras dos meses intentando negociar con todos los grupos con representación parlamentaria estas cuentas “nos sorprende que hasta el momento no hayamos podido alcanzar ningún acuerdo, y todavía más que nadie haya podido dar argumentos sólidos para no llegar a un acuerdo al menos de mínimos”.

Nieto ha recordado que el Partido Socialista planteó un documento con una serie de peticiones sin valoración económica, “sin decir cuánto debería incrementar una partida y de dónde sacar esos recursos; se le ha dado respuesta a ese documento y hemos pedido sentarnos en una mesa para afinar ese trabajo, y de momento ha sido imposible”. Así mismo, reconoce Nieto que “con vox lo único que hemos recibido es una remisión a teóricos incumplimientos de acuerdos anteriores, pero ninguna valoración ni aportación de movimientos legítimos entre partidas económicas”.

“Yo quiero que los andaluces puedan tener un buen presupuestos para sortear las crisis, para salir del socavón del Covid, quiero que los cordobeses puedan disponer del mejor presupuesto histórico que ha tenido la Junta de Andalucía para Córdoba y que se puedan hacer todas esas obras e inversiones, y sin embargo por parte del resto de partidos políticos solo vemos tacticismo y un enorme egoísmo electoral legítimo pero no el adecuado en estos momentos; el Partido Popular está demostrando la actitud que debe prevalecer en este momento, la mano tendida dispuesta a negociar hasta el final”, ha afirmado. Así mismo, el portavoz parlamentario ha advertido que “estos presupuestos no tienen la ideología del PP, no tienen color azul; que nadie pretenda colocar su ideología o su color, ahora mismo el único color que vale es el verde de la esperanza y el blanco del futuro y la ilusión de salir adelante”.

Nieto ha confirmado que “no tira la toalla” y cree que “tenemos tiempo hasta finales de diciembre para mejorar todavía más el presupuesto con las aportaciones de los grupos”.