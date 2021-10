El portavoz del grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Córdoba, Pedro García, ha alertado de la situación "absolutamente dramática" que atraviesa el personal del Instituto Municipal de Turismo (Imtur), presidido por Isabel Albás. García ha vuelto a hacerle un traje a la gestión política y administrativa del turismo por parte del cogobierno y ha pedido de nuevo al alcalde, José María Bellido, que "ponga pies en pared" y tome las riendas.

Sobre esa situación de los trabajadores, García ha dicho que les es imposible ejercer sus funciones y que tienen una "presión" laboral que no se reduce ni "con el ejército de técnicos" con el que cuenta el instituto municipal, los cuales, ha asegurado, "no aparecen por allí". Según el portavoz de IU en Capitulares, los empleados del Imtur "no saben cuáles son sus funciones" y ha aseverado que muchos se han negado a firmar facturas porque "no se quieren hacer responsables de la gestión de los directivos".

García ha recordado también que hace ya año y medio que se contrató a una empresa externa para que hiciera una relación de puestos de trabajo (RPT) del Imtur y que tenía seis meses para ello. Sin embargo, ha lamentado, "ni el consejo consultivo ni el rector sabemos nada de lo que se ha hecho en este año y medio".

Sí tienen conocimiento, ha añadido García, de que el resultado de esa RPT es "una auténtica chapuza" porque "no tiene nada que ver con la realidad del Imtur", al tiempo que ha criticado que "se ha pagado mucho dinero" cuando ese trabajo lo podría haber hecho "cualquier técnico" de la casa.

Con todo ello, García le ha pedido a Bellido que ponga orden "de manera seria" porque con esta gestión, ha opinado, "Córdoba está perdiendo una oportunidad histórica de situarse en primera línea" del turismo. Desde IU consideran que actos tan importantes como el centenario de la fiesta de Los Patios "ha pasado desapercibido incluso para los cordobeses" y ha criticado que también se perdieran citas como el Festival de las Callejas.

Todo ello, ha culminado, "con un gasto de 400.000 euros en técnicos" lo que convierte al Imtur, ha agregado, "en la delegación de turismo más cara de España".