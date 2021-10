La organización de consumidores Facua ha denunciado que parte del sector del taxi de Córdoba está "realizando el cobro irregular de suplementos fuera de los horarios aprobados por el Ayuntamiento y recogidos por el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)". En respuesta a esta acusación, el presidente de Autacor (asociación mayoritaria del sector en Córdoba), Miguel Ruano, ha confirmado que tomarán acciones legales contra Facua porque lo dicho es "totalmente falso".

Según Facua, "actualmente hay taxis en la ciudad que, además, del trayecto recorrido, están cobrando a los usuario algunos de los distintos suplementos independiente del horario, pese a que estas tarifas solo se contemplan los sábados, domingos y festivos de 2.00 a 6.00 horas, y los días 24 y 31 de diciembre, de 21.00 a 8.00 horas del día siguiente".

Dichos tarifas incluyen un suplemento de salida de estación de 0,57 euros, otro de animales de 1,14 euros, un extra por cada maleta o bulto de más de 60 centímetros de 0,55 euros, un suplemento de aeropuerto de 8,31 euros y uno último por cada usuario a partir de la quinta plaza de 1 euro.

Para Ruano, se trata de acusaciones "muy graves" en las que, denuncia, "no se aportan pruebas, ni un ticket". Además, ha explicado que la manipulación de los taxímetros es prácticamente imposible y que las tarifas saltan de forma automática. Con ello, ha invitado "a quien quiera" a que se desplace al lugar en el que se hacen las revisiones obligatorias de los taxímetros y que así observen lo que defiende.

Sobre lo denunciado por Facua, Ruano ha añadido que es "una historia que se viene repitiendo cíclicamente" y ha asegurado que el trasfondo tiene que ver con una posible futura desaparición de Etaxi, otra asociación del sector, pero con bastante menos representación que Autacor.

Etaxi, ha aseverado Ruano, "está a punto de desaparecer" y ha explicado que a 1 de noviembre "solo tenían nueve taxistas" y de estos varios han pedido regresar a Autacor por lo que "con dos taxistas no podrían prestar el servicio". Se trata, ha denunciado, "de un ataque a tierra quemada, si yo no puedo trabajar, que no trabaje nadie".