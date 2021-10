No es ciencia ficción, pero lo parece. Si alguna vez se ha imaginado Córdoba surcada por coches voladores, igual la idea no era muy descabellada y verla hecha realidad esté más cerca de lo que pensaba.

Jetson Aero ya ha recibido los primeros encargos de su coche volador, el Jetson One, entre los que figura solo uno español realizado por un residente en Córdoba. En proceso de fabricación, los primeros Jetson One, un modelo de vehículo aéreo equivalente a un dron a mayor escala, se entregarán en el 2022 aunque aún no está muy claro dónde y cómo podrán circular, ya que de momento, las autovías y carreteras están en tierra firme.

Para la compañía sueca Jetson, ese no parece ser un obstáculo. Su objetivo es dar un giro a la forma de viajar y conseguir que los cielos "estén al alcance de cualquiera" y para ello ya han creado un vehículo capaz de volar con una persona dentro y despegar y aterrizar en vertical. Su prototipo se acabó de perfilar en la primavera del 2018, según detalla la empresa en su portal de internet, y desde entonces se han centrado en trabajar por una versión apta para su comercialización "que convierta a todo el mundo en un piloto". El resultado de ese primer proyecto es el modelo Jetson One, que tiene un coste de 90.000 dólares, unos 80.000 euros, un precio quizás no al alcance de todos los bolsillos, por lo que quizás las carreras de drones callejeras no sean algo inminente después de todo.

Catorce personas en todo el mundo se han aventurado a realizar su encargo para poner a prueba este dispositivo, que se conduce con un volante en forma de joistick y se distribuirán entre 2022 y 2023. Según detalla la compañía, se entrega en un paquete que contiene todas las piezas con las que montar el vehículo, desde la carcasa de aluminio al motor y con las instrucciones para construirlo en el lugar de recepción. Los doce primeros encargos, que se entregarán en distintos puntos de Estados Unidos, Suiza, Italia, Brasil, México y Alemania, además de en la provincia cordobesa.

Las características técnicas indican que el peso del coche volador es de 86 kilos y sus dimensiones de 2,8 metros por 2,4 metros y 1 metro. El piloto no podrá superar los 95 kilos de peso. Con las baterías cargadas, podrá volar hasta 20 minutos y conducir un máximo de 120 kilómetros por hora.