Sindicatos sanitarios de Córdoba han mostrado su rechazo al plan del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para la renovación de profesionales que fueron contratados hasta el 31 de octubre como refuerzo covid en la sanidad pública, lo que supuso 1.666 empleos para Córdoba y más de 20.000 para Andalucía.

El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, confirmaba este martes que se conservarán en la región el 60% de refuerzos, unos 12.000 trabajadores, con el compromiso de mantener respecto a esa cifra al 100% de médicos y 66% de enfermeros. Según los sindicatos sanitarios, la conservación de solo 12.000 contratos por parte del SAS para los próximos seis meses, de noviembre a abril, equivale a que 8.000 profesionales no renovarán el 31 de octubre en la región, lo que en el caso de Córdoba afectará a unos 700 sanitarios, según CSIF, o podría aproximarse más a mil, según CCOO. CCOO incluye en su estimación a los trabajadores de la agencia Alto Guadalquivir, a los que les falta poco para integrarse en el SAS.

Que el Gobierno andaluz sostuviera la semana pasada que pensaba renovar el 100% de los contratos para refuerzo covid en la sanidad, pero días después confirmara que solo mantendrá un 60% de los refuerzos, ha tenido como consecuencia inmediata que los sindicatos hayan iniciado un calendario de protestas en Andalucía, que en el caso de Córdoba, será este jueves 21 de octubre en el hospital Reina Sofía, convocada por UGT, CSIF y CCOO. Bendodo replicó el martes a los sindicatos que el Gobierno central ha retirado a la Junta de Andalucía la partida covid por la que se pudo contratar a este personal con las ayudas del Estado.

Situación en el hospital Reina Sofía

La secretaria de la sección sindical de UGT en el Reina Sofía, María Eugenia Urbano, ha expuesto este miércoles que de los 856 contratos de refuerzo que recayeron en el Reina Sofía, de 1.666 para toda la sanidad cordobesa, «no sabemos cuántos se renovarán al final, pues lo que el SAS ha anunciado es que solo se mantendrían un 45% de refuerzos en atención hospitalaria». En línea con este asunto, fuentes sindicales han precisado que el Reina Sofía ha ofertado renovar seis meses (de noviembre a abril) 182 contratos para enfermeros, 119 para TCAE, 29 de celadores 8 de técnicos especialistas, aunque estas mismas fuentes han denunciado que se quedarían como vacantes sin cubrir 100 puestos de enfermeras, 53 de TCAE y 45 de celadores.

«La plantilla sanitaria que había antes de la pandemia ya era deficitaria. Como consecuencia de la actual crisis sanitaria, si no se cuenta con el suficiente personal no se podrá retomar la actividad asistencial al 100% ni reducir la lista de espera acumulada en el último año y medio», denuncia esta representante de UGT. Urbano lamenta que las contrataciones de verano para sanidad en Córdoba «hayan sido mínimas, por lo que la Administración sanitaria ha usado los refuerzos covid para dar descanso y vacaciones a trabajadores. Y, después de que los profesionales lo hayan dado todo por la pandemia, ahora se les dará una patada en el trasero cuando no se les renueve el 31 de octubre», denuncia esta representante de UGT.

Derivación a la sanidad privada

«El consejero de Salud debe saber que, aunque la situación del covid haya mejorado, muchos pacientes que se contagiaron tienen que ser atendidos por las secuelas que presentan, al margen de que siguen registrándose infecciones por covid y hay mucha lista de espera para muchas otras enfermedades y problemas de salud, por lo que no se puede prescindir de ningún contrato de refuerzo, ya que la solución para agilizar la asistencia no puede ser derivar pacientes a la sanidad privada», apunta María Eugenia Urbano.

Por su parte, el delegado de atención primaria de CCOO en Córdoba, José Antonio López, critica que los contratos que se van a ofrecer a los médicos son solo por seis meses, cuando en otras comunidades como Castilla León son empleos por hasta 3 años, con un sueldo superior.

Protesta de los médicos

Igualmente, Pedro Jiménez, del Sindicato Médico en Córdoba, se ha referido a «la corta duración de los contratos de renovación ofertados a los médicos, por lo que aunque la Junta sostenga que va a renovar al 100% de facultativos, puede que haya casos en los que los doctores prefieran no seguir trabajando para el SAS si le ofrecen mejores condiciones en otra región». El Sindicato Médico ha convocado para el día 28 de octubre una concentración frente al Parlamento andaluz para mostrar su oposición al Plan de Reforma de la Atención Primaria de la Consejería de Salud.

En referencia a su vez a plan de renovación del SAS, Satse Córdoba manifiesta que «la reducción de las contrataciones al 45% en los hospitales viene a incrementar el malestar en el sector ante la tardanza en conocer cuando se ofertarán las contrataciones, algo que a fecha de hoy aún no está cerrado, por lo que todos los profesionales que finalizan contrato este mes se encuentran con una inquietud enorme, lo que está propiciando que determinados profesionales opten por otras ofertas de empleo, lo que ocasiona fuga de trabajadores».

Por otro lado, CSIF Sanidad considera que la Administración andaluza «ha desperdiciado una oportunidad única e ideal para reforzar y actualizar una plantilla que ya estaba infradotada tras años de abandono, como volvió a ponerse en evidencia con la pandemia».