El diputado nacional del PP por Córdoba Andrés Lorite ha lamentado este miércoles que "el Gobierno de Pedro Sánchez ha ejecutado cero euros" de las inversiones previstas para Córdoba en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021.

Lorite, quien ha hecho balance de la ejecución presupuestaria del primer semestre de este año en una rueda de prensa, ha hecho referencia a una publicación de la actual ministra de Fomento, Raquel Sánchez, en el mes de agosto en la que decía que su Ministerio tiene "el 97% de los compromisos de toda la legislatura ejecutado o en proceso".

"Si ya lo tiene todo hecho, me pregunto a qué se va a dedicar esta ministra", ha cuestionado el popular, quien ha aseverado que "la realidad es que en los datos oficiales el nivel de ejecución de este Ministerio en concreto es sólo del 30% y está destinado a gasto corriente y gasto de personal".

En cuanto a la inversión en la provincia, el portavoz de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del PP en el Congreso ha manifestado que "los PGE 2021 son un insulto y un agravio para los cordobeses, que han dejado fuera proyectos vitales para el desarrollo de esta provincia".

"El dinero que tenía que venir a Córdoba se ha estado yendo a otros territorios por las presiones de los socios de Sánchez en el Gobierno y sus compromisos con los independentistas", ha dicho, para añadir que "si indecente es el presupuesto la ejecución es aún peor, lo que ratifica que no existe compromiso con la provincia".

Respecto a la inversión regionalizada con "una previsión de 10,7 millones de euros tan sólo se han ejecutado 2,6 millones, lo que supone el 24,9%, una auténtica vergüenza", ha expresado Lorite, quien ha afirmado que admite que "se han invertido 2,5 millones de euros en conservación de carreteras del Estado en la provincia". "Sólo faltaba que no se mantuvieran las carreteras competencias del Gobierno", ha apostillado.

En relación a las inversiones en cuarteles de la Guardia Civil en la provincia, ha advertido de que "se han ejecutado cero euros"; en Agricultura para el arreglo de caminos rurales "se han ejecutado cero euros"; en el Ministerio de Transición Ecológica para la limpieza de cauces hidrográficos "se han ejecutado cero euros".

"Igual ocurre en Fomento con las obras previstas en la N-432, la Ronda Norte, N-502 en Los Pedroches, etc", ha citado el popular, para agregar que "en todas las actuaciones pendientes en la provincia no se han ejecutado ni un euro". Así, se ha preguntado: "¿dónde están los diputados del PSOE de Córdoba en el Congreso y quién reclama al Gobierno de España los proyectos que esperan los cordobeses?".

Peticiones para 2022

En ese sentido, Lorite ha lamentado que el ministro de Agricultura, Luis Planas, "huyera cuando tomó posesión como ministro, que Rafaela Crespín está inmersa en sus líos internos y que a Antonio Hurtado lo tengan silenciado, porque cada vez que habla hace el ridículo y el propio Gobierno tiene que desmentirlo".

Desde el PP en el Congreso de los Diputados, ha afirmado el portavoz popular, "vamos a exigir al Gobierno que en los PGE para 2022 no haya concesiones políticas al nacionalismo en detrimento de los cordobeses, y que el Ejecutivo cumpla con la provincia como es debido, con inversiones suficientes para todos los proyectos pendientes y que son fundamentales para el futuro de esta tierra".