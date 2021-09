Los empresarios andaluces creen que "se debe recuperar la normalidad al 99%" en la actividad económica y "acostumbrarnos a la post vacuna", según ha manifestado en Córdoba este martes el presidente del Consejo andaluz de Cámaras de Comercio, Javier Sánchez Rojas, antes del comienzo del pleno que ha reunido en la Cámara de Comercio de Córdoba a los presidentes de las 13 cámaras de Andalucía. Ante la posible relajación de medidas por parte de la Junta de Andalucía, ha insistido que "nos tenemos que acostumbrar a convivir con las distancias, las precauciones, la mascarilla... pero debemos recuperar la normalidad, que podamos hacer vida como ya nos vamos mereciendo" y que "afecte cada día menos a las actividades económicas". Si el comité de expertos decide esto, "a mí me gustará", ha asegurado. Y ha insistido en que se ha demostrado, desde el ámbito empresarial, que "donde ha habido actividad económica organizada no ha habido contagios".

El presidente de CECO y de la Cámara de Comercio de Córdoba, Antonio Díaz, ha invitado al pleno a todas las autoridades cordobesas "para que conozcan de primera mano lo que proporciona la red cameral". Así, han asistido el alcalde, José María Bellido; al delegado del gobierno de la Junta, Antonio Repullo; la subdelegada del Gobierno, Rafaela Valenzuela y la vicepresidenta de la Diputación, Dolores Amo.

Sánchez Rojas ha explicado que antes del pleno, que van celebrando de forma rotatoria en las distintas provincias andaluzas, han visitado el Parque Joyero y el Centro de Convenciones y "hemos quedado gratamente impresionados con lo que hemos visto". Ha explicado que conocía la pujanza del sector joyero, pero "ver lo que hacen, cómo lo hacen, y desde la perspectiva de colaboración y suma que lo hacen, me voy gratamente impresionado y todo el tejido cameral lo ponemos a disposición del tejido joyero cordobés".

Respecto al Centro de Ferias y Convenciones cree que "le va a dar una palanca de cambio a la ciudad y provincia muy importante". Ha reconocido que Córdoba tiene la ventaja de la ubicación, del capital humano, "también ahora del liderazgo logístico, enhorabuena a todos por una labor importante, en la que la Cámara y CECO han puesto mucho también y deseando volver con una actividad andaluza cameral a este centro de convenciones". Javier Sánchez ha insistido en que trasladará al resto de Cámaras las posibilidades que tiene Córdoba con el Centro de Convenciones.

El pleno de la Cámara va a desarrollar un trabajo interno pero también un reconocimiento a la capacidad de aguante de la sociedad, pero "sin duda del mayor exponente de heroísmo cívico que son los empresarios y empresarias que después de lo que nos ha caído nos estamos levantando". No obstante, ha señalado que "nadie piense que esto ha terminado, puede haber un repunte, es verdad que nos hemos recuperado en unos sectores más que en otros, queda quitarnos todo lo que se nos ha ido generando por la pandemia pero no tengo duda de la capacidad empresarial de las mujeres y hombre de Andalucía".

Acuerdo sobre los ERTE

Respecto al acuerdo para renovar los ertes covid hasta el 28 de febrero del 2022, que ha llevado al Gobierno a acordar con patronal y sindicatos una nueva prórroga, la sexta, el presidente de las Cámaras andaluzas ha reconocido "el esfuerzo ímprobo del presidente de Cepyme y de CEOE" en estos acuerdos. "Me parece que en estos momentos ponerse a inventar, cuando la renovación era muy complicada a dos días vista, pues no se pueden agotar los plazos de una manera que se nos pueden volver en contra". De otra parte entiende Javier Sánchez que tienen "una buena voluntad el vincular la formación a las salida de los Erte, me parece inteligente, pero habrá que ver cómo lo hacemos".

Ha reiterado que cree en el consenso, el diálogo y la suma y "una ruptura en estos momentos habría metido mucha tensión en la recuperación económica en estos momentos".