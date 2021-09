El chef Kisko García, primer restaurador estrella Michelín de Córdoba, y Carmen López, fundadora de la agencia de eventos Elegantia, han presentado esta noche en el Palacio de Viana, ConKdeKátering, único cátering dirigido por un restaurador estrella Michelín de Andalucía. En el acto, el cocinero destacó la importancia de presentar en sociedad, «a una criatura nacida del cariño y de la excelencia». Así García señaló que «podrán pensar que los tiempos que corren, no son los más propicios para tomar riesgos, y cualquier proyecto nuevo lo suele ser, pero es que esta iniciativa no es nada convencional y sí bastante valiente, para una ciudad que se merece este tipo de iniciativas». ConKdeKatering pretende ser un proyecto cargado de «ilusión y cariño», pero también de «profesionalidad y exigencia». La responsable de Elegantia aseguró que «la filosofía con la que nace esta iniciativa responde no solo a la herencia de la mejor tradición gastronómica de una ciudad famosa por ello, sino a hacerlo desde la innovación y desde el respeto máximo, pero también de la valentía de atreverse a descubrir el futuro».

Los promotores de ConKdeKatering señalaron que su objetivo es que esta oferta "forme parte de los momentos más felices de las vidas de los cordobeses". A juicio del chef, "en una tierra donde la comida es una obra de arte, con méritos suficientes para ser considerada como Patrimonio de la Humanidad, y si no que se lo pregunten a nuestros visitantes, poner en marcha un proyecto como este es una enorme responsabilidad pero también un reto" que además aspira a exportarse a toda Andalucía desde la marca Córdoba.