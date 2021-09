Hoy se celebra el Día Mundial del Linfoma, una enfermedad de la que cada año en España son diagnosticadas 6.000 personas. Hoy, también, ha sido el día elegido por la concejala del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, Lourdes Morales, y otros muchos enfermos de linfoma folicular para impulsar la Asociación Nacional para la Cura del Linfoma Folicular (Aclif), que nace con la vocación de ser nexo de unión entre los enfermos de toda España y acicate para la investigación de esta enfermedad y la búsqueda de fondos.

La edil de Transformación Digital hizo público hace un año que luchaba contra este tipo de cáncer «poco agresivo pero difícil de curar». «Sigo viviendo a tope cada día y exprimo cada momento disfrutando de mis hijos y mi trabajo», explica Morales que a lo largo de este año ha conocido a «gente maravillosa» unida por el linfoma no Hodgkin y que ahora forman esta nueva asociación especifica de este tipo de cáncer. «Lo llaman incurable, porque siempre vuelve, pero lo que se intenta es que tarde muchísimo en volver. ¿Cómo? Eso es lo que no sabemos y aunque cada día se avanza más en investigación, ese es uno de los objetivos principales de la asociación, visibilizar este tipo de cáncer para impulsar la investigación para que los enfermos no recaigamos y mientras intentamos tomar hábitos sanos de vida, cómo mejorar la alimentación, hacer deporte o gestionar mejor el stress», comenta la impulsora de esta asociación y de un grupo cerrado de Facebook que tiene más de 300 usuarios. «Somos personas de mediana edad y algunos muy jóvenes, porque esta enfermedad cada vez tiene más incidencia entre gente joven», afirma.

La asociación ya ha hecho sus primeros contactos con el Imibic Córdoba y con la Fundación de Nicole Mendelsohn, vicepresidenta de Facebook y enferma de linfoma folicular, y espera ir ampliando pronto su radio de acción en hospitales como Reina Sofía y otros institutos biomédicos. «Queremos que la personas sepan dónde acudir, que hay quien tienen su misma enfermedad y que existe un grupo para apoyarse. El objetivo principal es apoyar la investigación porque todos vivimos con una espada de Damocles encima», dice Lourdes que quiere lanzar un mensaje de positividad y alegría para las personas que hoy mismo han sido diagnosticadas con este enfermedad.

La asociación está presidida por Adela Francia, una joven enferma de linfoma folicular de Zaragoza, y al frente de la secretaría está Raquel Barcones. Entre los miembros de la asociación y del grupo está también Javier Llorens, un enfermo que ayuda a los enfermos con terapias naturales. «En córdoba hay magníficas profesionales de terapias naturales, pero Llorens tiene nuestra enfermedad». Además, la página recogerá el relato y las experiencias de personas que están pasando por esta enfermedad.