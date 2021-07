El famoso streamer y youtuber Rubén Doblas, más conocido como El Rubius, uno de los más seguidos en España y Latinoamérica, respondió ayer al senador del PSOE por Córdoba, Alfonso Muñoz Cuenca, a raíz de un mensaje lanzado por el socialista que había causado revuelo en las redes sociales.

Concretamente, Muñoz criticó que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, tuviera 27.000 seguidores y 33 me gusta en Twitter hablando de pensiones desde su cuenta y El Rubius "diciendo que se va a acostar tenga 10.300" me gusta y 17 millones de seguidores. "Te hace reflexionar sobre qué le importa a la sociedad y en especial a los jóvenes", arremetía el socialista. Además, sentenciaba con un mensaje muy duro a la par que claro. "La sociedad no puede permanecer dormida ni entretenida en torno a un colega pegando voces y diciendo chorradas mientras juega a un vídeo", dijo.

No es por nada, pero que un Ministro (sólo 27.000 seguidores) hablando sobre pensiones tenga 33 me gustas y @Rubiu5 (17 millones) diciendo que se va a acostar tenga 10.300,

pues como que te hace reflexionar sobre qué le importa a la sociedad y en especial a los jóvenes. pic.twitter.com/WU9WlRYeou — Alfonso Muñoz Cuenca (@almucuen) July 28, 2021

Inmediatamente el tuit se difundió por las redes y fueron muchos los usuarios que criticaron al senador cordobés. De hecho, en pocas horas ha recibido más de 3.500 mensajes, entre respuestas y tuits citados. Fue tal la repercusión que el propio Rubius le respondió con tono sarcástico afirmando que "el señor ministro debería pasarse el God of War en dificultad dios de la guerra hasta las 7 am para tener esos likes", en el que hacía referencia a un juego que había acabado recientemente en directo junto a sus seguidores y concluía con un "en tu cara, boomer".

A lo mejor el señor ministro debería pasarse el God of War en dificultad DIOS DE LA GUERRA hasta las 7AM para tener esos likes.



A no, que solo yo puedo hacer eso 😎🤙😎🤙🤙😎🤙😎🤙



En tu cara BOOMER https://t.co/ttIEkNGMvc — elrubius (@Rubiu5) July 28, 2021

Varios youtubers aprovecharon la respuesta de Doblas para criticar también a Muñoz, entre los que se encuentran, Jordi Wild, con más de 10,5 millones de suscriptores en Youtube, o DJ Mario, que cuenta con 7 millones de seguidores en dicha plataforma. Ambos siguieron con la ironía de Doblas.

Tras esto, al día siguiente, Muñoz Cuenca reconoció su error afirmando: "He cometido errores: los likes, quería decir videojuegos y que tenemos (me incluyo) que escuchar más a los jóvenes y dar respuesta a sus demandas. ¡Ah! Y saber comunicarnos mejor". Por su parte, el ministro Escrivá no se ha pronunciado sobre la polémica.