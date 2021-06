Si le toca renovar el carnet de conducir, lo más aconsejable es no dejarlo para el último momento por una simple razón: hacerlo en tiempo y forma evitará que podamos ser sancionados con 200 euros de multa si se va a manos de un vehículo con el carnet caducado. Sin embargo, a veces los despistes pueden jugar una mala pasada y la validez del permiso puede haber expirado sin habernos dado cuenta de ello. Tal y como explica la Dirección General de Tráfico, el carnet de conducir tipo B tiene dos períodos de vigencia: la renovación cada diez años hasta cumplir los 65 y a partir de entonces, la validez se reduce a cinco años. Para el resto de permisos, la duración es de cinco años hasta los 65 y a partir de ese momento pasa a ser de tres años.

Con el Estado de Alarma todas estas gestiones quedaron paralizadas y, una vez concluida, Tráfico dio un período de carencia de tres meses para quienes hubiesen tenido que renovar el permiso durante este tiempo. Francisco Pajuelo, del Centro Médico Jesús Rescatado, apunta que una vez que se retomó la actividad normal, la demanda de certificados médicos para la renovación fue creciendo de manera paulatina, “desde que volvimos a echar a andar hemos tardado unos cuatro meses en coger un ritmo de renovación normal”, asegura. Y es que a la vuelta, eran muchos los que aún “no se atrevían a salir por miedo al contagio o porque al estar prorrogado el plazo no multaban”.

El intervalo de tiempo que hay para renovar el carnet de conducir empieza tres meses antes de la fecha de caducidad indicada en el propio documento no siendo posible realizar estos trámites con anterioridad. Si el permiso ya está caducado la ley no se pronuncia al respecto, es decir, no existe un período posterior a la caducidad del carnet. En el Centro Médico del Conductor señalan que la demanda para la renovación ha sido “abundante” y “continua” desde que retomaron la actividad. “Se ha notado toda esa gente que durante el confinamiento no pudo realizar este trámite y una vez que ha pasado el plazo de gracia de tres meses ha venido a renovar el permiso, es normal, la mayoría lo necesita para ir a trabajar o para el desempeño del trabajo en sí” argumentan. En este sentido manifiesta Pajuelo que “el sector nuestro no ha sido especialmente dañado porque en unos seis o siete meses hemos recuperado alrededor de un 70%, porque la renovación es algo que se tiene que hacer antes o después”.

Cómo renovar un carnet caducado

Hay dos vías para realizar la renovación, una en un centro médico autorizado, donde realizan tanto las pruebas de aptitud psicofísica como los trámites de Tráfico y la otra con cita previa en la correspondiente Jefatura. “Para el usuario lo más sencillo es realizar la tramitación telemática a través del centro médico donde haga el reconocimiento porque en el mismo momento se lleva su permiso renovado en el sistema y Tráfico nos manda una autorización en formato pdf que imprimimos y entregamos para que pueda conducir mientras llega el carnet al domicilio del interesado” apunta el responsable del Centro Médico Jesús Rescatado. Además, para facilitar estas cuestiones, existe una app llamada miDGT donde aparece el permiso de conducir, cuándo caduca, los puntos que se tienen, si hay multas o sanciones pendientes además de poder realizar variedad de trámites online.