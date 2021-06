Carmen Ceballos no se rinde fácilmente, ni siquiera cuando le vienen mal dadas. Le gusta coger el toro por los cuernos y eso hizo cuando su hijo, a los 27 años le dijo que no era una chica como ella pensaba y tuvo que asumir la nueva realidad. No fue fácil, le costó muchas lágrimas porque no sabía nada del tema, pero se dedicó a investigar, a buscar, a preguntar hasta que entendió qué es la transexualidad.

¿Qué es TT Córdoba?

Todes Transformando es una asociación de familias y personas trans, desde la infancia a cualquier edad, que ofrece referentes y guía a otras personas en este mundo de la diversidad para que se sientan arropados. Desde que empezó la pandemia, no nos hemos reunido presencialmente en el centro social Rey Heredia, como solíamos hacer, aunque todos estamos en contacto mediante dos grupos de WhatsApp, uno de padres y otro de chiques. Si alguien quiere contactar con nosotros para buscar ayuda o informarse, puede encontrar nuestro teléfono en Facebook. Queremos reencontrarnos en septiembre, con una escapada al albergue de Fuente Agria y retomar las reuniones.

¿A cuántas personas trans habéis atendido desde que fundasteis la asociación en el 2005?

La fundamos dos chiques y yo y ya hemos recibido a más de 200 personas no solo de Córdoba sino de otras provincias que han venido a buscarnos y también de pueblos.

Eso demuestra que hay más población transexual de lo que la gente piensa.

Sí, efectivamente, pero la ha habido siempre aunque haya estado oculta. Una madre vino por primera vez hace unos días y se dio cuenta de lo importante que es tener referentes para dar el paso, tanto ellos como los padres.

Supongo que en la infancia muchos sienten que no encajan, pero no saben lo que les pasa.

Cuando vienen a la asociación se dan cuenta de muchas cosas. Antes de la pandemia, recibimos a un niño y después de un rato hablando con unos y con otras le dijo a su madre «mamá, yo soy una niña con pene como Alicia». Todos saben que son diferentes, pero no le ponen nombre hasta que se identifican con otros y ven que no son los únicos que se sienten así.

¿Cuál es la reacción de los padres cuando se dan cuenta de que su hijo o su hija es transexual?

El 90% tienen una cosa clara, que quieren a sus hijos y cuando empiezan a conocer a otros padres se relajan y observan cómo sus hijos cambian su mirada, su comportamiento, en sus estudios cuando pueden ser ellos mismos. Luego hay un mínimo porcentaje, con preparación académica alta incluso, que no lo aceptan aun teniendo formación o acceso fácil a la información. Ante eso, hay algunos chiques que se enfrentan a sus padres y otros que deciden intentar vivir como lo que no son, renunciando a su identidad.

¿Y en los colegios? ¿Los profesores saben tratar estos casos?

En la mayoría hay buen entendimiento, pero sí es verdad que hay profesores que no lo entienden y como no saben, se quedan en la superficie y no ven que esa forma rara de vestir, esas uñas pintadas... son las señales de estos chiques para intentar que el resto los vea como ellos se sienten. Todavía hay mucho desconocimiento sobre este asunto.

La gente se hace un lío con identidad y orientación sexual. Defínelo en pocas palabras para los que siguen teniendo dudas.

Identidad sexual es un sentimiento interno que fluye en ti y que te dice si eres mujer, hombre o ambas cosas (personas no binarias). La orientación sexual es de quién te enamoras, quién te atrae, independientemente de que seas una persona cis o trans. Eso significa que una persona transexual (identidad sexual) puede ser hetero, gay, lesbiana o bisexual, en función de su orientación sexual.

El día del Orgullo 2021 se celebra mañana y hoy estaba prevista una concentración en Córdoba se ha suspendido por el nivel de que alerta 3. Supongo que ha sido un jarro de agua fría para todos.

La asociación decidió que no iría antes de que se suspendiera oficialmente por prudencia y responsabilidad y también porque pensamos que hacerlo en las condiciones que exigía la normativa en nivel 3 iba a desvirtuar la reivindicación y la celebración del día del Orgullo, que siempre ha tenido lugar en un ambiente festivo. Así que lo haremos cuando la pandemia lo permita.

El proyecto inicial de la ley trans se aprobó por todo el arco parlamentario salvo PP y Vox que votaron en contra y el PSOE que se abstuvo. ¿Seguís indignados por la postura del PSOE?

Por supuesto, el otro día participé en una reunión de colectivos trans de toda España y ese es el sentir general. Hemos visto que después de pedir que el PSOE no estuviera en los actos del Orgullo, por bloquear la ley, ahora quieren imponer un texto que no recoge cuestiones muy importantes. De 30 páginas, hemos pasado a 3.

¿Qué se incluye en el nuevo texto y qué se queda fuera?

El único avance es que reconoce la autodeterminación de género a partir de los 14 años. De 12 a 14, hay que recurrir a un juez si los padres no están de acuerdo y de 12 años para abajo, solo pueden cambiar de nombre, algo que contradice además sentencias del Supremo y del Constitucional. El texto deja fuera también a las personas no binarias porque no admite la tercera casilla en el DNI y a los inmigrantes. Teníamos una ley integral trans y ahora han hecho una mezcla con igualdad y se ha desvirtuado. Por eso hemos decidido a nivel nacional movilizarnos porque esto no hay quien lo pare ya.

¿Cómo interpreta el rechazo de una parte del feminismo a la ley?

Esa parte del feminismo cree que la ley va a restar derechos a las mujeres cuando no es así. Además creo que no entienden lo que es la transexualidad porque si lo comprendieran no darían esas explicaciones tan incorrectas. Una mujer trans es una mujer, no es un hombre que quite terreno a una mujer sino que es una mujer y como tal debe tener los mismos derechos. Me da la sensación de que el feminismo que se opone a la ley ni siquiera sabe o no quiere saber qué son las mujeres transexuales.

¿Reconocer el tercer género en el DNI puede diluir por ejemplo, la ley de violencia de género, que solo se aplica a las mujeres?

Eso de que la ley trans puede valer para hacer fraude cometiendo un delito de violencia de género es absurdo, un bulo. Respecto a las personas no binarias, lo que piden es poder señalar en el DNI una tercera casilla que indique que no son ni hombres ni mujeres y que les reconozca jurídicamente.