El presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado, y la secretaria general del Partido Popular Andaluz, Loles López, inauguran este lunes 28 de junio, unas jornadas del PP sobre Independencia judicial y regeneración institucional. Según informa el PP, el encuentro contará con dos mesas de expertos y representantes de la sociedad civil y será preparatorio de la convención del PP que se celebrará el próximo otoño.

La inauguración tendrá lugar a partir de las 12.00 horas en el Hotel Córdoba Center. Además de Casado y López, también participarán el presidente del PP en Córdoba, Adolfo Molina, y el alcalde de la localidad, José María Bellido.

Mesa redonda

Posteriormente, a partir de las 12.30, se desarrollará la primera mesa de la jornada, con el título Independencia judicial y con el eurodiputado y director de la Fundación Faes, Javier Zarzalejos, como moderador. Intervendrán en el debate Roberto Bermúdez de Castro, ex secretario de Estado para las Relaciones Territoriales; Antonio Dorado Picón, del Consejo Consultivo de Andalucía, secretario general de la Administración de Justicia entre 2014 y 2018, ex vocal del CGPJ entre 2008 y 2013 y expresidente del Consejo Nacional de Secretarios Judiciales; Rosalía Espinosa, coordinadora del Foro de Justicia Andaluz Fiscal Portero y portavoz de Justicia e Interior en el Parlamento andaluz; y Francisco Muñoz Usano, presidente de la Sociedad Española de Estudios de Derecho de la Seguridad.

Regeneración institucional

Por la tarde, a partir de las 16.00 horas, se celebrará la segunda mesa, bajo el título Regeneración institucional y con Enrique López, consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid y secretario de Justicia e Interior del PP, de moderador. Como ponentes estarán José María Michavila, ex ministro de Justicia y letrado y consejero del Consejo de Estado; Marlen Estévez, presidenta de la Asociación Women in a Legal World; Antonio López Vega, director del Instituto Universitario de Investigación Ortega Marañón y director de la cátedra Marañón; y Javier Lara, presidente mundial de la World Jurist Association of Lawyers y decano emérito del Colegio de Abogados de Málaga.