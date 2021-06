El portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, Pedro García, ha criticado que los empresarias del sector turístico de Córdoba sigan sin cobrar las subvenciones municipales de agosto de 2020, algo que demuestra la “ineptitud” no solo de la delegada de Turismo, Isabel Albás, sino también de su “amplio equipo de asesores". García critica que Ciudadanos tenga cinco cargos de confianza donde antes había uno, en referencia al mandato anterior, y que aún así hayan necesitado casi yun año para publicar una propuesta de resolución definitiva de la convocatoria de subvenciones para la creación de productos turísticos de interés general, que contaba con un presupuesto de 170.000 euros "y que ya tuvieron que prorrogar en marzo de 2021 porque se les había cumplido el plazo y no habían sido capaces de resolverla".

Esto no significa, añaden desde IU, que hayan cobrado o que vayan a cobrarlas ya los empresarias del turismo puesto que “si han tardado un año en hacer una propuesta de resolución definitiva ya veremos cuándo cobrarán” esas ayudas que son necesarias para el desarrollo social y económico de la ciudad. Para García es "curioso" que la delegada de Turismo siempre hata vendido que el dinero “donde mejor está es en el bolsillo de los cordobeses porque de momento ese dinero sólo está en el bolsillo de la señora Timoteo”.

Para IU en suma estamos ante dos años perdidos y una oportunidad perdida en este año de pandemia para poner en orden la gestión turística, que han provocado que hoy “Córdoba no esté preparada desde el punto de vista municipal para acoger turistas”. En este sentido, desde IU recuerdan que a día de hoy Córdoba sigue “sin espectáculo nocturno del Alcázar, con Trueque 4 cerrado, sin Festival de las Callejas, con Flora que ha estado a punto de no celebrarse en Córdoba o sin la mayoría de los mupis turísticos, que muchos de ellos han sufrido actos vandálicos y no se han repuesto”.

Pedro García espera, no obstante, que la gestión turística municipal “mejore” en los dos años que quedan aunque “mucho nos tememos que irá a peor puesto que si no han sido capaces de gestionar la delegación sin turistas habrá que ver qué hacen cuando la ciudad se llene de visitantes”