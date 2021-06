Ante las críticas de algunos colectivos de feriantes sobre las ayudas convocadas recientemente por la Junta de Andalucía para este sector, el parlamentario andaluz de Ciudadanos Fran Carrillo ha asegurado que estas asociaciones "no representan a los feriantes, sino a una parte dentro del colectivo", subrayando que este grupo político no ha parado de buscar soluciones para estos trabajadores. Carrillo ha explicado que hay colectivos como la Asociación de Feriantes de Andalucía Ceuta y Melilla y la Asociación de Mujeres Feriantes Emprendedoras de Andalucía "que sí representan al sector, han agradecido este plan de ayuda".

Las críticas llegan de la Asociación Andaluza de Empresarios de Hostelería de Feria, que ha asegurado que "pensábamos que las ayudas paliarían nuestra crisis, pero son humo, no están pensadas para todo el colectivo", y de la Asociación de Montadores de Carpas de Sevilla, que asegura que "las medidas no atienden a las pequeñas empresas y no se incluyen los epígrafes de muchos autónomos y sociedades, por lo que volvemos al punto de partida, seguimos estando muy seriamente dañados por el Covid-19".

"Nos parece injusto"

Ante estas declaraciones, Carrrillo ha manifestado que "nos parece injusto lo que se está diciendo porque todos los días recibimos llamadas de agradecimiento de estas personas, ya que el único partido que les está ayudando es Ciudadanos". El diputado ha matizado que la Consejería de Empleo ha sacado diferentes ayudas para este sector, y la última de ellas, de 13 millones de euros, es social, lo que "es incompatible" con la laboral.

El requisito principal para recibir estas prestraciones es que no reciban ingresos, no estén dados de alta y no hayan podido concurrir a ninguna otra ayuda, según ha explicado Carrillo, que ha añadido que "si se reciben ayudas laborales, como puede ser el caso de estos colectivos que protestan, no pueden beneficiarse de las sociales".

"Decir que no se está ayudando a los feriantes es mentira", ha subrayado el diputado, que también ha incidido en que "las sociedades se han podido a acoger a las ayudas de la Consejería de Economía, que iban de los 3.000 a los 200.000 euros si se cumplían una serie de requisitos" y después se han sacado estas ayudas sociales, que, ha insistido Carrillo, "nos han agradecido todos los feriantes".

En este sentido, María José Acal, de la Asociación de Mujeres Feriantes Emprendedoras de Andalucía, considera que estas ayudas “nos están beneficiando, pero solo se les pueden dar a los que cumplan determinados requisitos, como cualquier otra". "Hay muchos compañeros del colectivo de atracciones de feria que la están recibiendo, por lo que estamos contentos, aunque lo que queremos es trabajar", ha subrayado Acal.

Por último, el diputado ha recordado que planteó en Lucena una moción a todos los ayuntamiento de Andalucía para que ayudaran y permitieran trabajar a este colectivo.