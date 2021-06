El teniente de alcalde de Infraestructuras, Medioambiente y Sostenibilidad y presidente de Sadeco, David Dorado, ha inaugurado este viernes el nuevo ecoparque ubicado en la antigua Azucarera de Villarrubia que viene a sumarse a los otros cuatro que hay distribuidos por la ciudad en la avenida Linneo junto al Jardín Botánico y en los polígonos de Chinales, Guadalquivir y El Granadal. Señalaba el concejal que “tras no pocas vicisitudes y años hoy por fin se da respuesta a esta demanda vecinal”.

Estas nuevas instalaciones vienen a dotar de un servicio que hasta ahora no existía, “la isla de contenedores no tenía esta fracción en la que se puede hacer el vertido correcto de residuos tipo enseres y aparatos eléctricos” apuntaba Dorado. Supone también un refuerzo y mejora en el estado de conservación y visibilidad de la zona de Villarrubia donde, según el titular de la empresa municipal, “muchas veces se depositan residuos que no son los adecuados y ya con esto hemos conseguido que nadie tenga que tirar restos donde no debe” a lo que recordaba que “Sadeco presta también servicio de recogida a domicilio de enseres y aparatos eléctricos”.

En cuanto a capacidad, el nuevo espacio dispone de distintos tamaños de contenedores dependiendo del peso de los residuos, que van de los 20 a los 30 metros cúbicos. Además cuenta con un doble circuito independiente, uno para usuarios y otro destinado a los vehículos de Sadeco para garantizar la seguridad y la calidad del servicio que se presta desde aquí. Los ecoparques dan cobertura a toda la ciudad pero este en concreto, por su ubicación, dará especial respuesta a los barrios de la periferia oeste.