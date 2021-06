Los bomberos de Córdoba han intervenido este viernes en el rescate de un gato herido, que había quedado atrapado entre la reja de una ventana y la persiana, en una terraza de un cuarto piso, según han explicado fuentes del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Córdoba.

El rescate ha tenido lugar en torno a las nueve de la mañana, en un bloque de pisos de la calle Priego de Córdoba, número 11, en el Sector Sur. Los miembros del SEIS dejaban el lugar una hora después, tras poner a salvo al gato. La cuenta no oficial en Twitter de los bomberos @cordobafire ha reflejado ese momento.

Aquí os presentamos a nuestro amigo de hoy, Rocky. Los compañeros de guardia lo han rescatado de una 4ª planta de la que no podía salir en la calle Priego de Córdoba. pic.twitter.com/knqg02X81l — Córdoba_bomberos (@cordobafire) 4 de junio de 2021

¿Están obligados los bomberos a intervenir en estos casos?

Según fuentes del SEIS, los bomberos valoran cada urgencia y actúan en consecuencia. No es raro que alguien llame porque hay un gato que no puede bajar de un árbol, por ejemplo, pero no en todas las ocasiones acuden. Solo si el animal está herido, como era el caso de Rocky, el gato salvado hoy por los bomberos, o si supone un peligro para la seguridad. Y no siempre atienden ese tipo de llamadas en el momento. La salida llega siempre que no haya otra emergencia que atender más importante. De hecho, el dueño de Rocky llamó anoche, pero hasta esta mañana los bomberos no han podido acudir al rescate.