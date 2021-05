La portavoz del grupo municipal de Podemos Córdoba, Cristina Pedrajas, ha criticado la "falta de interés" que en su opinión está mostrando el cogobierno de PP y Cs en el Ayuntamiento de Córdoba por que el área de Igualdad municipal funcione al 100%. Según Pedrajas, este año se han perdido 30.000 euros correspondientes a la ayuda procedente del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, ya que el año anterior "no tuvieron capacidad de gastar la totalidad de dicha cuantía, no tanto por la situación de pandemia, sino por la alarmante falta de personal de la delegación de Igualdad para tramitar las actuaciones para las que van destinadas".

En este punto, Pedrajas ha indicado que "esta subvención estatal de 61.000 euros, que ya de hecho es menor que el pasado año, se ve mermada por la cantidad que no se ejecutó, 30.000 euros menos que recibimos para luchar contra la lacra de la violencia de género, con la falta que nos hace, por incompetencia de este gobierno. Y por poco la perdemos completa, debido a la falta de técnicas en la delegación de Igualdad para sacar los expedientes y poder recibir el dinero de este año".

La portavoz de la formación morada ha destacado que fue "gracias al esfuerzo y la dedicación de dos técnicas de otra área municipal, Valle y Carmen, que voluntariamente han optado por dedicar una parte de su tiempo, para sacar adelante estos expedientes por lo que no se ha perdido la totalidad de la ayuda. Este monto se empleará en una serie de actividades, que se han dividido en tres ejes: actuaciones sobre las víctimas, prevención de violencia y campaña dirigida a jóvenes", ha explicado la edil.

Así, en la última comisión de Igualad celebrada esta semana, la portavoz de Podemos Córdoba ha planteado que la situación de falta de personal en esta delegación "es grave y está claro que se necesita urgentemente de una técnica mínimo, a tiempo completo y de forma definitiva". Desde hace dos años hay tres personas de baja, a la que se acaba de unir otra cuarta de un administrativo, al tiempo que la única técnica que quedaba pidió el traslado, por lo que "ahora contamos solo con Valle y Carmen con un 15% de jornada laborar cada una, a las que agradecemos infinitamente este esfuerzo, pero que no debemos permitir porque no deja de ser explotación laboral, y no una solución definitiva", ha advertido.

Proyectos

Por otro lado, Pedrajas ha considerado "insuficiente" la cuantía de 30.000 euros para la modalidad II, para proyectos, en la presente convocatoria de subvenciones 2020-2021. Aquí se subvencionarán totalmente los cinco mejores con un máximo de 3.000 euros cada uno, mientras que los demás recibirán el resto del dinero con una ponderación proporcional a la puntuación que obtenga cada uno, quedando excluidos los que tengan menos de la mitad de los puntos.

De igual modo, en las propuestas concretas para el II Plan Transversal de Género (PTG), los grupos de la oposición han solicitado un informe sobre el grado de ejecución del citado plan en cada una de las empresas, organismos y delegaciones municipales, y Pedrajas ha recordado que en el último pleno de mayo Podemos presentó, junto con IU, una moción sobre las mujeres gitanas, que fue aprobada casi por unanimidad, a excepción de Vox, y en ella "nos comprometíamos a instar al gobierno municipal a la incorporación de la interseccionalidad en el Plan Transversal de Género Municipal, con especial mención a la discriminación múltiple o interseccional que sufre las mujeres gitanas". Y, aunque desde la delegación "nos contestan que está en su voluntad hacerlo, no está de más insistir, al igual que con la solicitud del colectivo Calí de mujeres gitanas para formar parte de este consejo y que ya hemos puesto en conocimiento de la delegada de Igualdad, Isabel Albás".