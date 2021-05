Cada semana baja la edad de los beneficiarios de la vacuna frente al coronavirus, pero pacientes con grado de dependencia 2 siguen a la espera de ser incluidos en algún grupo prioritario de vacunación sin tener que aguardar a que les toque por edad. Algunas de estas personas presentan patologías asociadas (diabetes, cardiopatías, problemas pulmonares o renales) que harían conveniente que estuvieran ya inmunizadas. Los grandes dependientes de grado 3, mayores de 16 años, sí forman parte de la estrategia de vacunación, y fueron inmunizados con el grupo 4, mientras que los mayores de 40 años con síndrome de Down también se han vacunado dentro del grupo 7 (de pacientes de muy alto riesgo).

En Down Córdoba hay varios usuarios que, por tener un grado de dependencia 2 y ser menores de 40 años aún no han recibido la vacuna. «También les ocurre lo mismo a los jóvenes Down con seguro privado, que muchos deberían estar en el nivel 3 de dependencia, pero sus mutuas no les hacen informes actualizados que justifiquen el agravamiento de su situación, por lo que siguen sin vacunar», denuncia esta asociación.

Una decena de usuarios con síndrome de Down y otro tipo de diversidad funcional de la asociación Apapnidicsur, de Fernán Núñez, se encuentran en la misma situación. Caso de Ana Belén Laguna y Antonio Luna, de 26 y 36 años respectivamente. Cristóbal, padre de Ana Belén, expone que su hija presenta riesgo cardiaco y pulmonar, por lo que si su hija se contagia de covid-19 podría afectarle más que a una persona sin Down o las patologías asociadas que presenta. Ana Belén se sometió hace años a una operación de corazón y ha padecido varias neumonías, de ahí la preocupación de su familia.

Fuentes de la Consejería de Salud replican que la vacunación contra el covid se está realizando, en función de los grupos prioritarios incluidos en la estrategia nacional, y que se ha solicitado al Ministerio de Sanidad que se incorporen más grupos de pacientes, entre ellos también los que padecen esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y que aún no han sido vacunados si no son dependientes grupo 3 o no les ha llegado el turno de edad. ELA Andalucía recalca que más de 40 andaluces con ELA de 30 a 45 años están aún sin vacunar, pese a sus daños pulmonares. En la última actualización de la estrategia vacunal, del pasado martes, fueron incluidos los pacientes con fibrosis quística, pero muchos con otras patologías siguen esperando su vacuna.