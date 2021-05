El grupo municipal de IU de Córdoba ha cuestionado las políticas desarrolladas por el gobierno de Bellido para transformar los barrios de Palmeras, Moreras o Guadalquivir, que se encuentran entre los más pobres de Europa y considera que "no se toma en serio la situación de estos barrios". Según la concejala Amparo Pernichi, "el Ayuntamiento de Córdoba sigue sin poner en marcha el plan Eracis para zonas desfavorecidas financiado por la Junta de Andalucía, pero ha gastado ya 250.000 euros y tiene previsto aportar otros 250.000 euros en un trabajo de la Universidad Loyola Andalucía de cuyos resultados aún no tenemos noticia y que no se ha traducido en ningún tipo de transformación en estas zonas".

Para IU, "hay mucho dinero sobre la mesa para transformación social de estos barrios y muy poca ejecución además de mucha descoordinación con las asociaciones y el tejido social de los barrios". En opinión de Pernichi, "hace falta un plan transversal como el que se puso en marcha en su día en Moreras y que quedó paralizado por la crisis anterior y la política de recortes del Gobierno de Mariano Rajoy con Juanma Moreno como secretario de Estado de Servicios Sociales". La concejala cree que en ese momento "se tiró por la borda muchos años de trabajo y ahora hay que revertirlo porque se han dado muchos pasos atrás".

El grupo municipal urge al equipo de gobierno a poner en marcha el plan Eracis "sin dilación" y políticas públicas transversales "que tengan que ver con las personas, con el fomento del empleo, con la vivienda y con la educación, abriendo por ejemplo el centro de Moreras, para que estas personas tengan un futuro y posibilidades de integración".