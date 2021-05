La Asociación de Casetas Tradicionales y el Consejo del Movimiento Ciudadano de Córdoba creen que el Ayuntamiento de Córdoba «está perdiendo una oportunidad única para mejorar el recinto El Arenal y elaborar una ordenanza de Feria» que sustituya el modelo de bases actual tal y como se consensuó hace dos años. El presidente de la asociación de caseteros, Rafael Bocero, ha insistido en que «Córdoba no puede seguir con el modelo actual de bases al arbitrio de cada gobierno municipal y debe regular el funcionamiento de la Feria en una ordenanza que establezca los plazos anuales para la solicitud de casetas, una tasa para el pago de agua y luz de las instalaciones y otros elementos que faciliten la tarea a las organizaciones que montan caseta en El Arenal».

La elaboración de esta ordenanza es una tarea que corresponde a la delegación de Promoción de la Ciudad, a la que reclaman que aproveche este momento en el que las actividades del mayo festivo están paralizadas para avanzar. El presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia, ha coincidido en esta petición y ha llamado también al Ayuntamiento a agilizar las obras pendientes en el recinto ferial. «No tiene sentido no aprovechar estos dos años sin Feria», afirma De Gracia, que plantea la necesidad de revisar los elementos del mayo festivo para «no volver a lo que había sin más».

La primera actuación prevista es la remodelación de la calle El Potro, una obra que, según les avanzó el presidente de la Gerencia de Urbanismo, Salvador Fuentes, debería haber empezado ya «y aún no se ha adjudicado». Unos y otros consideran que la remodelación de El Arenal es una actuación «necesaria, que genera empleo y que mejorará una infraestructura que aporta riqueza a la ciudad». Según Bocero, la crisis actual «no puede ser una excusa para no hacer nada» y recordó que «esta obra se lleva a cabo con presupuesto del capítulo 6 de inversiones y no del capítulo 2 destinado a subvenciones y otras ayudas sociales por lo que no es incompatibles ni restan fondos para esos fines».