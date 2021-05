La asociación Down Córdoba ha denunciado este martes que un grupo de usuarios de esta entidad, con un grado de dependencia 2, aún no han recibido la vacuna contra el coronavirus, debido a que sus familiares pertenecen a Muface y otras mutuas. La asociación ha recalcado que las personas usuarias con este síndrome que tienen más de 40 años y grado 3 sí se han vacunado ya todas, porque ambos grupos están dentro de la estrategia de vacunación.

Sin embargo, a las personas con Down, que pertenecen a compañías aseguradoras y tienen grado 2, a pesar de que a través de informes presentados se reflejan que su situación ha empeorado por la pandemia, no se les ha vacunado todavía, apunta Down Córdoba, que destaca que a estos usuarios realmente ya les correspondería el grado 3, en base a su estado presente.

Como se recordará las personas mayores de 40 años con síndrome de Down están integradas en el grupo 7 de la estrategia de vacunación, mientras que los grandes dependientes fueron vacunados en el grupo 4.

Down Córdoba demanda a la Consejería de Salud si puede mediar con las aseguradoras para que se solucione esta situación, pues las personas con síndrome de Down, por las patologías asociadas que presentan en muchos casos (diabetes, problemas cardiacos, entre otros) están más expuestas en caso de contagio de coronavirus.