La Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) supone, para Beatriz Jurado, diputada autonómica del PP de Córdoba, "una revolución normativa para ganar agilidad, seguridad jurídica y protección medioambiental”. Así lo ha afirmado y ha valorado el "compromiso del gobierno andaluz" con la ordenación del territorio como herramienta para "generar oportunidades y proyectos de futuro" en la comunidad y en Córdoba.

“Después de años y años de maraña administrativa y legislativa, Andalucía tendrá la regulación del urbanismo y la ordenación del territorio propia del siglo XXI", ha alabado la diputada, en detrimento del "sistema caduco del PSOE". El PP de Córdoba señala que, recientemente, el gobierno de Juanma Moreno ha aprobado este proyecto de ley que inicia su trámite parlamentario con el objetivo, según la formación, de hacer más sencillo el urbanismo y más fácil de entender y aplicar.

“En una sola ley se recogerá la regulación del urbanismo y la ordenación del territorio, agilizando los trámites y acabando con 20 años de maraña burocrática que dejaron los socialistas”, ha dicho Jurado. El PP se refiere a la tardanza de los PGOU, "una media de 8 a 10 años", que ahora se sustituirán por una nueva norma que "podrá aprobarse en 2 años".

“Se crea así un sistema dual de planteamiento que comprende el Plan General de Ordenación Municipal para el diseño del modelo de ciudad pero sin descender a cuestiones concretas y de detalle, lo que hace más ágil y flexible el planeamiento". Por otro lado, "el Plan de Ordenación Urbana, de ordenación de la ciudad existente, para dar respuesta a sus necesidades de regeneración y rehabilitación”, ha explicado la diputada.

Esta nueva norma, indica la formación, también crea la figura del Plan Básico de Ordenación Municipal, más simple y con menor contenido para los municipios con menos de 10.000 habitantes, para que no sean litorales y no formen parte de aglomeraciones urbanas, según el partido. Otra de las novedades del proyecto de ley que destacan los populares es que se establecen dos clases de suelo: urbano y rústico. El modelo anterior diferenciaba entre suelo urbano, urbanizable y no urbanizable. “Así seremos la primera comunidad autónoma en igualarnos a la ley estatal”, ha asegurado Jurado.

“Urbanismo y medio ambiente casarán, ya que la Lista destierra la época del ladrillazo y protege el litoral y todos los territorios”, ha afirmado la diputada. Además, ha dicho que facilitará que haya menos conflictividad judicial y evitará que se tengan que anular planes generales por motivos formales o de fondo. Según el PP, esta nueva norma tiene como fin garantizar que todas las actuaciones urbanísticas sean viables social, ambiental y económicamente.