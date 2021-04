El AMPA Al Andar, del CEIP Hernán Ruiz de la capital cordobesa, ha solicitado amparo al Defensor del Pueblo andaluz por la supresión de una línea de primero de Primaria para el próximo curso, queja que ha sido admitida y a la que se están sumando otros colegios cordobeses con el mismo problema.

El presidente del AMPA, Antonio Bueno, ha señalado a este periódico que su centro ha recibido 30 solicitudes para 22 plazas ofertadas, de las cuales 27 son como centro adscrito y tres de otro origen "pero todas como centro prioritario ( primera opción) y todas de nuestra zona de influencia". Por eso dice no entender que la delegada de Educación admita que solo diez centros en la capital han superado la demanda sobre la oferta y no se incluya al suyo, aunque cabe señalar que estos diez colegios con exceso de solicitudes han sido para niños de 3 años, segundo ciclo de Educación Infantil.

El CEIP Hernán Ruiz "ha tenido una demanda superior a la oferta que se le permitía, y si en otros colegios públicos no ha sido igual ha sido porque, a priori, en febrero, la Delegación elimina, sin conocimiento de datos y sin haber comenzado el mes de la escolarización, líneas en la escuela pública", asegura Bueno. Y añade que "no hay que ser muy inteligente para saber que si la tienda está cerrada las ventas serán cero". Pese a proponerse el cierre de una línea de Primero de Primaria, "este colegio ha obtenido una demanda de solicitudes muy por encima de la oferta que Delegación le permitía, demostrando así que la realidad que nos pinta la señora delegada no es tal".

Esta AMPA ya ha pedido amparo al Defensor del Pueblo Andaluz, apoyo a sindicatos de la enseñanza, al presidente de la Junta de Personal Docente no Universitario, y tendrá en breve reuniones con colectivos del barrio de Valdeolleros y "no descarta absolutamente ninguna acción legal que conduzca a la restitución de la línea de Primero de Primaria sustraída este año y la de Infantil tres años eliminada el año pasado", asegura Bueno.