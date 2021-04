- La pandemia ha provocado un gran impacto en la hostelería cordobesa. ¿Qué importancia cree que tiene el sector para la economía y el empleo de Córdoba?

- Cuando hablamos de hostelería debemos pensar también que detrás están los ganaderos, pescaderos, fruta y verdura, bodegas de vino, productos de limpieza y una larga lista de sectores que estamos conectados. Desde mi punto de vista, el sector de la hostelería es uno de los más importantes de España ya no solo por lo económico sino también por el reconocimiento que tiene a nivel culinario y cultural. El salir a comer o cenar forma parte de nuestra manera de vivir socialmente.

- ¿Qué medidas considera que se deben abordar desde las administraciones para afrontar la recuperación tras el impacto provocado por el covid-19?

- La verdad, no sé las medidas que tiene que tomar la Administración ya que yo desconozco profesionalmente los pasos a seguir. Lo que sí sé es que debería haber más ayudas a nuestro sector debido a las duras restricciones que estamos teniendo. Ayudas con los alquileres o reducciones en el pago de autónomo serían unas buenas ayudas ya que no podemos disfrutar de la totalidad horaria en la que podríamos trabajar. Seguramente habrá algunas ayudas a lo dicho anteriormente pero si las hubiese deberían de ser más amplias ya que yo personalmente no he recibido aún ninguna.

- ¿Qué acciones cree que debe afrontar la actividad hostelera para impulsar el sector en los próximos años?

- Al estar en una nueva situación tenemos que tomar nuevas decisiones con respecto a lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Hay decisiones que ya no valen porque la situación ha cambiado, aunque anteriormente sí hayan funcionado. Debemos de trabajar en la misma dirección y en equipo pero sobre todo tenemos que cambiar la mentalidad y ser más positivos. Es complicado dada la situación pero tenemos que hacerlo para seguir adelante.

- Si tuviera que ponerse en marcha una campaña de promoción del sector, ¿en qué debería incidir?

- Unión, fuerza y confianza en lo que estamos haciendo. Transmitir lo importante que es la hostelería para la economía del país y lo que significa psicológicamente y socialmente para nosotros. También hay que transmitir que es un momento de responsabilidad y seguridad y que cuando todo esto pase volveremos a celebrar como nunca lo hemos hecho.