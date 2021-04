- La pandemia ha provocado un gran impacto en la hostelería cordobesa. ¿Qué importancia cree que tiene el sector para la economía y el empleo de Córdoba?

- El sector de la hostelería para la economía es uno de los sectores más importantes que hay porque no se trata solo de las personas que trabajan en el propio negocio, sino que es una cadena muy grande que abarca más sectores como el del campo o la agricultura o a las fábricas. Además de la carnicería, pescadería... no se trata solo de un negocio sino de todos los sectores que abarca, es uno de los que más personas indirectas al propio negocio necesita.

- ¿Qué medidas considera que se deben abordar desde las administraciones para afrontar la recuperación tras el impacto provocado por el covid-19?

- Creo que las medidas que deberían tomar, más que en el tema de darnos ayudas económicas , que para mí no sirve para nada, porque te sirve para pagar un mes la luz o el alquiler, deberían bajar un poco los seguros y los impuestos. O no cobrar los seguros sociales y en vez de tener dos personas trabajando, poder tener la posibilidad de tener cuatro empleados.

- ¿Qué acciones cree que debe afrontar la actividad hostelera para impulsar el sector en los próximos años?

- Que no perdamos la ilusión por nuestros negocios, seguir trabajando, intentar ofrecer la mejor calidad posible y tener en cuenta agradar al público. Por otro lado, tener mucho cuidado con la limpieza, la distancia, intentar que los clientes también guarden un poco la compostura dentro de los negocios. Tenemos que intentar que esto no rebrote y que en los próximos meses seguir teniendo mucho cuidado, aunque nosotros podemos impulsar el trabajo pero no nos pueden poner tantas restricciones. Por ejemplo, desde antes de Semana Santa se nota el poder estar trabajando hasta las 22:30 de la noche .

- Si tuviera que ponerse en marcha una campaña de promoción del sector, ¿en qué debería incidir?

- Pues en promocionar nuestro tipo de negocio, en la calidad y, como he mencionado antes, en la limpieza. Además de intentar cocinar para agradar a nuestro público y que pasen un rato agradable en nuestras instalaciones, creando un ambiente sano, que la gente vea que es seguro.