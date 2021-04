- La pandemia ha provocado un gran impacto en la hostelería cordobesa. ¿Qué importancia cree que tiene el sector para la economía y el empleo de Córdoba?

- Tiene mucha importancia para la economía porque esto es una cadena y tanto ganaderos, carniceros y distribuidores, entre otros, viven en gran parte de la hostelería. A mí personalmente, que llevo dedicándome a este sector más de 50 años y de ellos más de 30 con un negocio de ocio nocturno, que por cierto está cerrado desde marzo de 2020 por esta pandemia, debo decir que me ha afectado tanto económicamente, porque he tenido que tirar de mis ahorros, como anímicamente, porque son muy duras estas circunstancias que nos ha tocado vivir, el futuro es confuso y no se sabe realmente cómo va evolucionar todo esto, pero seguimos luchando sin perder la esperanza.

- ¿Qué medidas considera que se deben abordar desde las administraciones para afrontar la recuperación tras el impacto provocado por el covid-19?

- Ayudas económicas reales que nos empujen para seguir adelante y no tener que cerrar nuestros negocios, que ya son muchos los que han tenido que hacerlo, lamentablemente; tanto quienes llevaban muchos años en este gremio como aquellos que emprendieron con ilusión su andadura justo antes de esta pandemia y no pudieron hacer frente a esta complicada situación.

- ¿Qué acciones cree que debe afrontar la actividad hostelera para impulsar el sector en los próximos años?

- Intentar adaptarse a las nuevas tecnologías, dando publicidad en redes sociales . También es importante promover nuestra deliciosa gastronomía de Los Pedroches, como el lechón o la presa ibérica, el jamón, el queso, el cordero, en definitiva, una amplia gama de comida. Somos unos privilegiados por vivir en esta tierra tan rica en alimentos y sin olvidar que tenemos la dehesa más grande de Europa con unos paisajes y cielos increíblemente bellos.

- Si tuviera que ponerse en marcha una campaña de promoción del sector, ¿en qué debería incidir?

- Incidiría en que somos un sector que a pesar de haberse visto muy criticado porque parecía ser el culpable de la subida de contagios, se ha demostrado que cumplimos estrictamente con las normas de seguridad e higiene. Los contagios no vienen de nuestro trabajo, sino por la irresponsabilidad de algunas personas. Si todos los ciudadanos y ciudadanas ponemos de nuestra parte, será más fácil salir adelante.