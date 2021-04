La Consejería de Salud espera recibir las vacunas contra el covid de Janssen (Johnson and Johnson) mañana miércoles aunque el reparto a las distintas provincias no tendría lugar hasta el jueves. En total, la Junta prevé la entrega de un total de 26.150 dosis para el conjunto de la comunidad y aunque aún no se ha establecido el reparto concreto de vacunas para cada provincia, es previsible que a Córdoba lleguen alrededor del 10% de las mismas, unas 2.600, si se tiene en cuenta el criterio de distribución que se está aplicando hasta ahora.

La Junta prefiere ser cauta en el anuncio de la llegada de nuevas vacunas hasta que se produzca la entrega real de las mismas, ya que en demasiadas ocasiones, la cantidad que se esperaba no ha coincidido con la que ha recibido. Las primeras vacunas unidosis que lleguen a España (las otras tres marcas requieren dos dosis para completar la pauta) se aplicarán al grupo de edad de 70 y 79 años, lo que permitirá acelerar el proceso en la población de más edad. El hecho de que solo se requiera una dosis permitirá aumentar a pasos agigantados el volumen de personas inmunizadas, ya que hasta ahora, este grupo solo crece cuando se administra la segunda.

A falta de conocer los datos actualizados de este martes, hasta el pasado lunes eran 67.346 los cordobeses inmunizados contra el coronavirus, un 8,6% de la población. Córdoba sigue siendo la provincia andaluza que se sitúa a la cabeza en el plan, seguida por Jaén, donde un 7,8% de personas han completado ya la pauta. Desde el 27 de diciembre hasta ahora, se han puesto en Córdoba 214.360 dosis de vacunas contra el covid.