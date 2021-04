Con motivo del primer Centenario del Concurso de Patios de Córdoba, el Jardín Botánico de Córdoba ha organizado un programa de Actividades de Primavera, cuyo fin es promover la importancia de las plantas que se cultivan en los Patios de Córdoba. Dentro de este programa se celebrarán varias actividades paralelas como jornadas sobre plantas de patios, talleres educativos, concursos y ferias de plantas de patios que forman en su conjunto la aportación del Imgema Jardín Botánico de Córdoba a la celebración del I Centenario del Concurso de Patios.

Este sábado 17, está prevista una Feria de Viveristas Locales, en la plaza Museo Etnobotánica, donde participarán los viveros de Córdoba La Cañada, Surplant y Santa Bárbara. Además, el sábado y domingo, habrá una feria de plantas de colección con distintos expositores y el domingo, como colofón, se celebrará el primer Mercado de Trueque de Plantas.

El principal objetivo del Mercado de Trueque es incentivar el intercambio de plantas entre cuidadores de patios, jardineros y cualquier persona amante de las plantas y de su cultivo, como forma de promover la conservación de plantas, especialmente de aquéllas que no son fáciles de encontrar en los centros de jardinería por no ser habitualmente producidas de manera industrial, y que, sin embargo, forman parte importante del elenco de plantas cultivadas en los patios de Córdoba. Se consigue así fomentar la solidaridad y la relación entre jardineros y cuidadores de plantas de patios, con independencia de que se presenten o no al Concurso de Patios, englobando también a otros aficionados o profesionales con interés en el cultivo de plantas de patios.

La actividad tendrá lugar en el espacio ubicado delante de la Rosaleda del Jardín Botánico este domingo 18 desde las 8.30 hasta las 14 horas. Entre las 8.30 y las 10.00 horas, se recibirá a los participantes previamente inscritos y se clasificarán las plantas entregadas, para empezar el trueque a partir de las diez.

Podrá participar cualquier persona mayor de 16 años que tenga plantas que ofrecer para intercambio. Los interesados en participar deberán inscribirse previamente a la celebración del mercado a través de su inscripción en este enlace.

Las plantas serán entregadas al mercado en condiciones mínimas de calidad sanitaria y de cultivo, preferentemente en contenedores de plástico. Deberán estar sanas y bien formadas, correctamente enraizadas y con el cepellón bien formado. Los esquejes y trozos de planta que se encuadran en la categoría 0, vendrán en buenas condiciones de hidratación, según indican las bases.

Categorías

Las plantas serán recepcionadas por el equipo técnico del Imgema, que valorará las condiciones mínimas de calidad exigibles, descartando aquellas que no las cumplan, y las clasificará de acuerdo con los criterios de singularidad, calidad de la planta y tamaño en cuatro categorías:

-Categoría 0, color blanco: es la categoría más básica. Se trataría de trozos de planta para enraizar, normalmente esquejes que se presentarán envueltos en papel húmedo para preservarlos de la desecación, salvo si se trata de plantas crasas.

-Categoría 1, color naranja: plantas pequeñas, recién enraizadas, de especies poco significativas o de variedades no identificadas. Macetas de 8 a 11 cm de diámetro aproximadamente.

-Categoría 2, color azul: es la categoría intermedia. Son plantas de tamaño medio y de porte medio para especies poco significativas. También se le asignará esta categorías a aquellas macetas de especies o variedades singulares aunque estén en macetas pequeñas.

-Categoría 3, color morado: es la máxima categoría. Se le asignará a las plantas de mayor porte y calidad que se ofrezcan al Mercado de Trueque. Cuando sea posible, cada planta entregada por un participante al Mercado será etiquetada con el nombre y cultívar si se conoce a la vez que se le coloca una etiqueta del color asignado a su categoría.

Requisitos

Los participantes se comprometen a entregar las plantas que aporten al mercado para su intercambio con otros participantes. A cambio recibirán un número de tickets de cada color en función del material vegetal entregado. Así, si se entregan 5 plantas de la categoría 1, naranja, se recibirán 5 tickets naranjas, correspondientes a dicha categoría, para su intercambio, y así con el resto de categorías. Todas las plantas o esquejes entregados se dispondrán en el espacio habilitado para tal fin agrupadas por categorías y de forma que sean fácilmente identificables. Los participantes, provistos de los tickets que les hayan sido entregados, solicitarán al personal situado en dicho espacio el intercambio de los mismos por plantas. Mientras que los trozos de plantas de la categoría “0” sólo podrán ser intercambiadas por trozos de la misma categoría, el resto y hasta fin de existencias, se intercambiarán de tal forma que una planta de una categoría será intercambiable por dos tickets de plantas de la categoría inmediata anterior. Una (1) planta de categoría 2, color azul=dos (2) plantas de categoría 1 -naranja-. Una (1) planta de categoría 3, color morado= dos (2) plantas de categoría 2 -azul-o (4) plantas de categoría A -blanco-.

Las plantas sobrantes, que no hayan sido intercambiadas por otras, quedarán en poder del Imgema que las utilizará para las actividades de primavera que se han organizado con motivo de la celebración del Centenario del Concurso de Patios, entre ellas para los Talleres en familia que se celebrarán los día 8 y 9 de mayo sobre cuidado y mantenimiento de las plantas de patios o bien se entregarán a los colegios que participarán en el Concurso Escolar de Maquetas de Patios.