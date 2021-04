La pandemia ha provocado un gran impacto en la hostelería cordobesa. ¿Qué importancia cree que tiene el sector para la economía y el empleo de Córdoba?

La hostelería supone el 13% del PIB de Córdoba. Su importancia es enorme, ya no solo por el empleo directo sino que trasversalmente, desde ganaderos y agricultores, proveedores, distribuidores, etc, jugamos un papel muy importante. Sustentamos muchísimo empleo que, a su vez genera empleo. Un camarero si está en paro tampoco irá a su barrio a cortarse el pelo. La hostelería en particular y el turismo en general somos desgraciadamente el sustento de Córdoba porque nos gustaría que hubiese industria porque así estaríamos llenos de gente comiendo.

¿Qué medidas considera que se deben abordar desde las administraciones para afrontar la recuperación tras el impacto provocado por el covid-19?

Lo primero y más importante que estas medidas, que han anunciado a bombo y platillo por tercera o cuarta vez se hagan realidad y que sean flexibles, que no sean muy exigentes, porque hay compañeros que no pueden cumplir con tantas exigencias. Se pide que estén al día con la Seguridad Social pero si no tienen para pagar cómo van a estar al día. Lo mejor que puede hacer el Ayuntamiento es dejarnos trabajar pero para la Junta de Andalucía y el Gobierno central, la mayor de las críticas porque después de anunciarlo tres veces todavía no tenemos nada. Y de cara al futuro: Promoción, promoción y promoción. Tenemos que estar en Fitur.

¿Qué acciones cree que debe afrontar la actividad hostelera para impulsar el sector en los próximos años?

Lo que más nos caracteriza y lo que nos diferencia de otras provincias es la diferenciación de producto. Tenemos siete denominaciones de origen, que eso no lo tiene nadie, y tenemos que trabajar con eso. Tenemos magníficos profesionales, algunos son destinos turísticos en si mismos y tenemos que hacer que esa cultura gastronómica nos diferencie. No tenemos nada que envidiar a San Sebastián o Barcelona.

Si tuviera que ponerse en marcha una campaña de promoción del sector, ¿en qué debería incidir?

En gastronomía, producto y cultura. Cuatro patrimonios de la Humanidad, siete denominaciones de origen y magníficos profesionales. Creo que tenemos los suficientes mimbres para hacer efecto llamada. Necesitamos que las administraciones se pongan manos a la obra y hagan promoción aunque reconozco que tanto Diputación como Ayuntamiento han dado un cambio importante y apuestan por la gastronomía.