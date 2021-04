La Plataforma A Desalambrar realizará una ruta reivindicativa el domingo 11 por el camino público número 27 del Inventario Municipal de caminos, llamado Camino del Bañuelo. Este camino figura en el inventario municipal de caminos desde 1884, habiendo constancia de su existencia desde el siglo XVI. Sin embargo recientemente un nuevo propietario ha adquirido la finca El Bañuelo y ha cerrado el camino, impidiendo el paso a senderistas y ciclistas con cancelas e increpando a las personas que ejercen su derecho de paso, informa la plataforma en una nota.

La Plataforma A Desalambrar, acompañados de algunas concejalas del Ayuntamiento de Córdoba y diputadas del Parlamento Andaluz, van a recorrer este camino, junto con otros caminos públicos municipales de la zona, para mostrar su decisión de permitir que se consolide ese cierre, por el que han enviado denuncias al Ayuntamiento, y comunicarán a la Guardia Civil si se encuentran obstáculos que impiden el paso por el camino.

La plataforma considera que el Ayuntamiento debe actuar de inmediato para restituir el paso libre por el camino, ya que permitir que quede cerrado sería “un peligrosísimo precedente” que podría hacer que el resto de propietarios hiciera lo mismo, y los cordobeses se vieran confinados en la Sierra. Las ordenanzas municipales de caminos aprobadas hace ya más de 10 años contemplan una multa de hasta 30.000 euros, que el Ayuntamiento debe poner de inmediato, y dar orden al propietario de eliminar los obstáculos al paso o ejecutar la retirada de los mismos y cargarle los costes después.

La Plataforma A Desalambrar tiene en marcha una campaña de recogida de firmas que suma ya más de 2.600 adhesiones, en la que se pide que el Ayuntamiento se encargue activamente de la protección, señalización y cuidado de los caminos de la Sierra, y que recupere los caminos que hay cerrados, ya que en estos tiempos los pocos caminos de la Sierra que hay están masificados, mientras que hay otros muchos que podrían utilizarse y sin embargo están en manos de los propietarios de las fincas que atraviesan.

Desde la plataforma aplauden iniciativas como el autobús al Lagar de la Cruz pero consideran que “de nada va a servir si no se defiende que los caminos estén abiertos para andar”. También saludan los anuncios de construcción de la vía verde de Cerro Muriano, “esperando que pronto se convierta en realidad, pero estos proyectos no pueden ser excusa para no actuar en la gran cantidad de kilometros que tenemos cerrados a nuestro paso en la sierra”.