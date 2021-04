El sindicato de enseñanza de UGT Córdoba ha denunciado esta mañana la situación de incertidumbre provocada por la paralización de la vacuna de AstraZeneca a menores de 60 años y ha exigido que se ofrezca información precisa y veraz al colectivo de profesores, que aseguran sentirse como "conejillos de indias" en el proceso de vacunación.

Según Juan Carlos Varo, portavoz del sindicato, los docentes reclaman "poder elegir qué vacuna se quieren poner como se está haciendo en otros países en lugar de que te impongan una vacuna con la que no hay garantías". Según la circular emitida por la Junta de Andalucía al respecto, "dada la situación de pandemia y la escasez de vacunas frente a la misma, se recuerda que actualmente la población no puede elegir la vacuna, ni los profesionales pueden cambiar las indicaciones de la Estrategia de Vacunación del Ministerio de Sanidad, que deben seguir de forma estricta. Así, aquellas personas de entre 60 y 65 años (ambos inclusive) que no presenten ninguna de las patologías de muy alto riesgo descritas para el Grupo 7, solo podrán recibir la vacuna AstraZeneca".

Dicha circular informa de que "la vacunación en todas las personas menores de 60 años que tenían indicación de vacuna AstraZeneca y no se habían vacunado aún se pospone" y que continuará con Pfizer y Moderna en los grupos de personas de más de 70 años, personas con patologías de muy alto riesgo (Grupo 7), personas grandes dependientes (Grupo 4), residentes y trabajadores en centros de mayores y de atención a grandes dependientes (Grupo 1) y personal sanitario de primera línea y el personal de ámbito hospitalario y de atención primaria, odontología (Grupos 2 y 3A). También se indica que si bien la vacunación se centrará en este momento en las personas de entre 60 y 65 años, en próximas fechas, se podría plantear que el siguiente grupo a vacunar con AstraZeneca sea el grupo 5C, de 66-69 años, comenzando por los de mayor edad aunque esta medida está pendiente aún de decisión final.

En este contexto, UGT plantea las dudas que están surgiendo en la plantilla de maestros como qué va a pasar ahora con los profesores que ya han recibido la primera dosis, si con una sola están suficientemente protegidos, si se les va a proponer una segunda de otra marca y, en ese caso, qué fiabilidad tiene mezclar vacunas distintas.

Según Varo, el colectivo está a favor de que se paralice la administración de una vacuna si no hay garantías suficientes, pero exigen que se les informe debidamente "para evitar especulaciones y la preocupación de los docentes".

Sobre los episodios de trombosis

Al respecto de los episodios de trombosis, la circular emitida por el Grupo de Trabajo de la Vacunación COVID-19 en Andalucía señala que "hasta ahora, la mayoría de los casos notificados han ocurrido en mujeres menores de 60 años dentro de las 2 semanas posteriores a la vacunación" y que, según la evidencia disponible, no se han identificado factores de riesgo específicos". El Comité Interterritorial, añade, ha revisado en profundidad 62 casos de trombosis del seno venoso cerebral y 24 casos de trombosis venosa esplácnica, 18 de los cuales fueron mortales, notificados a la base de datos de seguridad de medicamentos del Espacio Económico Europeo y Reino Unido, donde alrededor de 25 millones de personas habían recibido esta vacuna. En conclusión, indican los expertos que "el evento adverso identificado es muy infrecuente y los beneficios generales de la vacuna para prevenir COVID-19 siguen siendo superiores a los riesgos de efectos secundarios, más aún, atendiendo a la evolución de la pandemia y al contexto de grave riesgo para la salud pública en el que nos encontramos".