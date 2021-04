- Hace un año se declaró el estado de alarma. ¿Qué cree que se ha hecho bien y qué se debería haber evitado?

- Hemos hecho un gran esfuerzo por responder a las demandas de nuestros alcaldes, facilitándoles todo lo necesario para responder a la emergencia sanitaria y social, y, posteriormente, poniendo todos los recursos con los que contamos para salir de la crisis económica. Hemos sabido escuchar a nuestros vecinos y hemos apoyado a los sectores que peor estaban sobrellevando la situación, como nuestros autónomos y emprendedores, a los que hemos facilitado ayudas directas. Quizá lo que ha sobrado todo este tiempo ha sido el clima de confrontación que hemos vivido en determinados momentos.

- ¿Qué considera prioritario en esta nueva etapa en la que nos encontramos?

- Es el momento de inyectar liquidez a los municipios para que puedan seguir acometiendo inversiones y para que la economía provincial vuelva a tomar impulso. Para eso hemos puesto en marcha planes como el Más Provincia o Córdoba 15, que juntos suman 30 millones de euros. Además, desde Iprodeco hemos lanzado una línea de ayudas, de medio millón de euros, para que los ayuntamientos y entidades locales contraten titulados que pongan en marcha proyectos de reactivación de las economías locales. Es fundamental apostar por iniciativas que redunden en el crecimiento económico de nuestros pueblos y que ofrezcan oportunidades de empleo.

- ¿Se muestra optimista con una pronta recuperación de la economía de Córdoba/de su empresa y por qué?

- Aunque tengamos que seguir manteniendo las medidas de distanciamiento social y el uso obligatorio de las mascarillas, creo que con el avance de la vacunación podremos ir retomando la normalidad que conocíamos antes de la pandemia. Si actuamos con responsabilidad, tanto individual como colectiva, estoy convencida de que la economía se irá reactivando y podremos volver al ritmo de crecimiento anterior al covid.

- ¿Cuál ha sido para usted la mayor enseñanza de esta situación?

- Me ha enseñado a relativizar y a saber qué es lo realmente importante, me ha hecho mucho más consciente de que es fundamental el contacto con nuestra familia y seres queridos. Además, hemos comprobado que la sanidad es un pilar básico que debemos proteger y mimar. Desde mi posición como responsable política, he sentido muy de cerca las inquietudes y preocupaciones de muchos sectores, de la gente de mi pueblo, pero también del resto de la provincia. Eso me ha servido para adoptar una visión más realista de qué necesitan nuestros vecinos y vecinas y cómo podemos ayudarles desde las instituciones.