La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Córdoba (FeSMC) y el Frente de Estudiantes de Córdoba (FdE) reclamaron este jueves en rueda de prensa la reapertura de las cafeterías de la Universidad de Córdoba. Señalaron que es "una lamentable situación a la que no se ha puesto solución a pesar de las insistentes reclamaciones realizadas por parte de este sindicato estudiantil, de manera que se verán obligados a iniciar una serie de movilizaciones para defender tanto los derechos de los estudiantes como los derechos de los trabajadores".

El Secretario Provincial de FeSMC UGT Córdoba, Juan Martínez, señaló que este problema “lo están sufriendo tanto los trabajadores de las cafeterías, que se han quedado sin trabajo, como los propios estudiantes, que han perdido ese servicio vital para ellos”. A día de hoy, una vez que se ha retomado la presencialidad en muchos centros, sigue habiendo dos cafeterías que permanecen cerradas: la de la Facultad de Filosofía y Letras y la cafetería “Aprobar”, situada en el Campus de Rabanales.

Por su parte, el presidente del Frente de Estudiantes Córdoba, Pablo Fernández, puso de manifiesto que con este tema ocurre como con tantos otros relacionados con el ámbito de la educación, y es que todo tiene un “origen estructural”. Un problema que deriva de que estos servicios están externalizados, “donde se prima más los intereses privados de las empresas encargadas de explotar las cafeterías que los intereses de los propios estudiantes”.

Desde FeSMC destacan que el problema no es sólo que las empresas que tienen concedida la explotación no cumplan con sus condiciones contractuales, sino que “buena parte de culpa la tiene la administración que lo permite”. De hecho, según destacó Martínez, “desde UGT llevamos ya varios años intentando contactar con la UCO para atajar este problema, pero no han querido ni reunirse ni escuchar nuestras reclamaciones”.

Así, tras la Semana Santa, se iniciarán una serie de movilizaciones de manera conjunta para defender tanto los derechos de los estudiantes a unos servicios mínimos en sus facultades, como los derechos de los trabajadores, que viven en una situación muy precaria desde hace más de dos años.

Igualmente, desde ambos colectivos se quiere hacer un llamamiento a la opinión pública y al estudiantado de la Universidad de Córdoba, para "luchar por unos servicios dignos, y para solidarizarse con los trabajadores de las cafeterías. Hoy es por ellos, pero mañana puede ser por nosotros".