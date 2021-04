El personal que cubre la limpieza del hospital Reina Sofía se ha concentrado este lunes junto a las Consultas Externas para denunciar las "irregularidades" que vienen padeciendo en relación a los salarios que reciben. Tal y como explica Maribel González Aranda, en representación de estas trabajadoras, las empresas Eulen, Ferroser e ISS, responsables de los servicios de limpieza, vienen aplicando la correspondiente subida del salario mínimo profesional (SMI) del 5’5 %, hasta llegar a los 950 euros, a aquellas empleadas que no tienen pluses por nocturnidad, guardias de festivos, domingos, antigüedad o trabajos auxiliares, una situación que, como señala, no se da con las trabajadoras que hoy se concentran para reclamar que a ellas, igual que al resto de compañeras, se les aplique el correspondiente incremento sin detraer del mismo los distintos pluses en concepto de otros servicios. En este sentido, apunta Maribel González que “nos sentimos engañadas puesto que trabajamos noches, domingos, festivos… y no nos lo están pagando porque lo incluyen todo en la subida salarial, por tanto, estamos trabajando esas horas gratis”.

González denuncia que llevan dos años sin percibir la subida correspondiente hasta llegar al SMI en una situación que tacha de “discriminatoria” respecto a otras compañeras que, sin realizar los trabajos que ellas cubren, están percibiendo los 950 euros de retribución mínima.

Por su parte, Antonio Salazar, secretario general de Construcción y Servicios de CCOO, ha manifestado que “las empresas entienden que dentro de esos 950 euros entran las guardias y demás servicios adicionales. Nosotros entendemos que no, una cosa es el salario y otra el esfuerzo de las trabajadoras que vienen los fines de semana a cubrir guardias y que deben ser pagadas aparte. Entendemos que no es justo lo que se está haciendo con ellas”. Normalmente son siempre, según denuncia, las mismas empleadas las que se ven afectadas por esta situación, que afecta a más del 50 % de una plantilla que ronda las 150 trabajadoras.

Según CCOO, son varias las ocasiones en las que han intentado sentarse con las empresas, que “dan la callada por respuesta porque entienden que el salario base en el convenio de limpieza está sobre los 700 euros y que de ahí a los 950 son los conceptos que abonan a estas empleadas que realizan turnos de noche, guardias o servicios auxiliares”.

A partir de hoy, cada lunes, miércoles y viernes, hasta final de mes, realizarán concentraciones de media hora para seguir reclamando la equiparación salarial.