El grupo municipal de Izquierda Unida considera que el presupuesto municipal que este viernes prueban PP y Cs sea “un copia y pega” del actual y ha criticado que a 12 de marzo el gobierno municipal vaya a aprobar y presentar un “anteproyecto de presupuestos” para 2021, y decimos anteproyecto, “más que nunca”, porque “llega sin el consenso de la mayoría necesaria para su aprobación en el Pleno, al no contar ni tan siquiera con el apoyo de sus amigos naturales de Vox”. El grupo municipal teme que este texto que se aprueba hoy tenga “tpoco que ver con el texto definitivo” porque Vox ya ha adelantado que “si no modifican las partidas en el Instituto Municipal de Turismo no contarán con su apoyo”.

Eso significa que, aunque aceptaran rápido las propuestas de Vox y teniendo en cuenta el plazo de un mes para que el Consejo Social emita dictamen, será en el mejor de los casos mayo cuando se ponga en marcha este presupuesto, por lo que por segundo año consecutivo Córdoba no contará durante más de 4 meses con “las medidas necesarias para hacer frente a una crisis sin parangón”. “Está claro que este equipo de gobierno ni se toma en serio la pandemia ni las necesidades que tiene la ciudadanía”, dice la viceportavoz municipal de IU, Amparo Pernichi.

Además entienden que las necesidades de los cordobeses “tampoco se verán resueltas en este 2021” ya que las medidas, proyectos y bases de ayudas que se recojan en el presupuesto será “muy difícil que se puedan ejecutar en este 2021”, sobre todo si tenemos en cuenta que en verano el Ayuntamiento reduce su actividad y que en noviembre la Intervención municipal cierra la entrada a nuevos expedientes.

Copia y pega del presupuesto de 2020

IU lamenta, además, que “no hayan aprendido nada durante este año de pandemia”, algo que queda reflejado en los organismos y empresas municipales, donde el presupuesto para 2021 es un “corta y pega” de 2020, justo antes del inicio de la pandemia. En este sentido, critican que sigan incrementando partidas en proyectos que ya aparecían en 2020 y que no han sido capaces de iniciar durante el pasado año, como la Ciudad de los Niños y las Niñas, y, sin embargo, plantean ayudas en el Imdeec por valor de 1,9 millones de euros cuando el año pasado se concedieron, que no pagado, ayudas por valor de 4, 7 millones de euros.

Este es el resultado de un “reino de taifas, donde no hay un proyecto ni un objetivo claro para salvar a esta ciudad en el momento más difícil de su historia reciente”.

Enmiendas de IU

En cualquier caso IU va a presentar enmiendas, seguramente en tiempo récord, que “procuren que este presupuesto mire a la gente, donde se hable de planes de empleo de inclusión, de ayudas a las empresas, en la medida en la que lo necesitan, que sirva para mantener el empleo y también las empresas públicas y que, en definitiva, que mire a cara a la gente que menos posibilidades y recursos tienen para salir adelante”.

“Estamos hablando de darle condiciones dignas y de futuro a personas sin hogar y a desempleados y desempleadas que, sobre todo, se encuentren en exclusión social, además de plantear inversiones que sean realizables para generar empleo”, apuntan desde IU.