La Universidad de Córdoba retoma hoy las clases teóricas de forma presencial o bimodal, después de cuatro meses en los que la situación generada por la pandemia obligó de nuevo a trasladar la mayoría de las clases a formato on line. También se reincorpora al 100% de forma presencial la totalidad del personal de Administración y Servicios.

Según la vicerrectora de Ordenación Académica y Competitividad, Soledad Cárdenas, este miércoles solo han decidido volver a la presencialidad las facultades de Ciencias del Trabajo, Filosofía y Letras y la Etsiam, mientras que los 8 centros universitarios restantes lo harán el próximo día 15. Cárdenas explica que, en realidad, durante estos meses, no se ha eliminado la presencialidad total en las aulas, pues muchas clases de grupos medianos han seguido yendo a las aulas durante este tiempo.

Los centros van a mantener las mismas condiciones en las que se inició el curso y no se puede saber cuántos acudirán a clases, ya que, según Cárdenas «también hemos dado flexibilidad para que el estudiante que no resida en Córdoba, al menos mientras que se estabilice en parte esta docencia teórica, no tenga obligatoriamente que venir y alquilar el piso, le hemos dado la posibilidad de que reciba la docencia mediante videoconferencia síncrona». Cada título y cada centro adaptará, pues, su docencia dependiendo de los grupos y de los espacios.

La vicerrectora matiza que «no es que hayamos estado fuera de las aulas todo este tiempo y ahora tengamos que volver con todo, solo vuelve a presencial el grupo de teoría grande, lo que serían las clases magistrales». Las clases prácticas, en aquellos títulos en los que se consideraba que era esencial que el profesor estuviese presencial en el aula con el estudiante, se han seguido manteniendo. Cárdenas explica que cuando se planificó este curso académico 2020-21, «ya todos contábamos con que iba ser una situación de una gestión complicada». Y de hecho, cuando se planificaron las guías docentes para los estudiantes, se establecieron tres escenarios: uno de normalidad, y otros con reducción de presencialidad. Así que «hemos tenido que ir modulando nuestra actividad en función de la situación sanitaria, no depende de nosotros», afirma Cárdenas. Y asegura que «preparados estamos, nuestras aulas están dotadas de videocámaras para poder impartir la docencia presencial y bimodal». Es verdad, admite, «que cualquier cambio que se produzca genera un poco de ruido y perturbación en el sistema, contamos con eso y damos siempre periodos de adaptación, pero es una situación con la que desgraciadamente vamos a tener que convivir a lo largo del curso académico».

Pedro Rivera, presidente del Consejo de Estudiantes de la UCO, alabó el que se permita a estudiantes de otras ciudades o de pueblos, «que dejaron sus pisos de alquiler», que puedan seguir manteniendo la enseñanza virtual mientras se normaliza la situación. Rivera dio a conocer la queja de los estudiantes de Rabanales, de nuevo por falta de trenes, aunque luego le comunicaron desde el Rectorado que se había hablado ya con Renfe, y que a partir de este miércoles volverá a haber trenes en doble composición.