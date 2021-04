La Policía Local de Córdoba atendió durante el 2020 más del doble de casos de animales domésticos abandonados, heridos, muertos o maltratados que el año anterior. En total, se produjeron 84 denuncias por este tipo de hechos frente a las 34 del 2019, y en lo que va de año se han registrado ya 9 casos. Asimismo, se abrieron 23 expedientes por alertas de ciudadanos por maltrato animal, una cifra similar a la del año previo.

La misma estadística recoge un descenso en las denuncias vinculadas a los perros peligrosos, bajando de 34 a 24 los casos de perros peligrosos no autorizados y de 97 a 59 las irregularidades detectadas en documentación de estos animales, la ausencia de microchip, vacunación o por circulación en vía pública sin correa. A lo largo del 2020, se contabilizaron ocho ataques de perros a personas, los mismos que el año anterior y cinco de perros a perros.

Abandono de excrementos en la calle

Según el balance anual que realiza la Policía, durante el primer año de la pandemia, marcado por el confinamiento y las restricciones de movilidad, el número de denuncias por molestias derivadas de animales domésticos como olores, ladridos, problemas de higiene o la no recogida de excrementos en la calle se redujeron un 19%, pasando de 63 a 51 el año pasado. La Policía Local no ofrece datos sobre el número concreto de denuncias realizadas por no recoger los excrementos en la calle sino que las engloba en ese epígrafe, pero aún tomando el número completo, apenas se tramita una denuncia a la semana.

Sadeco, por su parte, realizó más de 3.934 actuaciones para informar a pie de calle sobre las molestias generadas por los animales de compañía. Solo 30 acabaron como expedientes de denuncia, elevados después a la Policía, de los cuales 12 fueron por no llevar la correa y solo ocho por no recoger los excrementos. Además, formularon doce denuncias por carecer del chip identificativo y ocho por causar molestias en viviendas urbanas. Sadeco realizó además en 2020 260 requerimientos para la obtención de la licencia preceptiva para animales peligrosos y 172 propuestas de denuncia por carecer licencia para su tenencia.

Un análisis de datos oficiales elaborado por Pipper on Tour destaca el escaso número de denuncias que se producen por no recoger los excrementos de los perros en la mayoría de las capitales españolas. La excepción es Málaga, la única que persigue a los infractores analizando el ADN de los excrementos y que impuso 262 sanciones por este motivo en el 2019.

El Ayuntamiento de Córdoba informó en el 2018 de que Sadeco iba a poner en marcha esta fórmula para contar con un registro genético que serviría para controlar las mascotas existentes y para sancionar a los propietarios que no recojan los excrementos de los animales. El actual presidente de Sadeco, que entonces era portavoz de Ciudadanos en la oposición, David Dorado, reclamó ante el Pleno el registro de ADN para paliar el problema del abandono de cacas de perro ante la ineficacia de las medidas de concienciación. Tras el anuncio de Sadeco en el mandato anterior, esa medida ha sido paralizada y ha vuelto a estar "en estudio".