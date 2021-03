Las secciones sindicales de CCOO y CSIF en la Universidad de Córdoba denuncian la forma de acceso al empleo público para el personal de administración y servicios laboral (PAS) en la UCO. Según ambos sindicatos, "se está generalizando el uso de sistemas de urgencia, de uso excepcional, que no garantizan los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad que deben regular el acceso al empleo público".

En concreto, en los últimos años se utiliza un medio extraordinario de convocatoria, el de las Listas de Llamamiento. Este tipo de convocatorias para contratación temporal solo se publica en el Boletín Oficial de la Universidad, solo hay diez días para concurrir y resuelve lo que llaman una comisión de valoración y no un tribunal. Este medio de convocar está ideado solo y exclusivamente para cubrir necesidades puntuales urgentes e inaplazables, en casos en que no pudiese esperar las convocatorias de ofertas de empleo público o en áreas o unidades donde no exista Bolsas de trabajo o estén agotadas.

Además, de manera discrecional en ciertas convocatorias, se incluye como requisito imprescindible acreditar al menos 48 meses de experiencia profesional. Es decir, lo que normalmente es considerado un mérito pasa a ser una condición imprescindible, lo que impide artificial y arbitrariamente el acceso al empleo público.

CCOO y CSIF consideran que este procedimiento excepcional y extraordinario "no puede ni debe utilizarse como un sistema ordinario reglado, continuo y permanente para la contratación temporal, así como tampoco puede realizarse la selección mediante la constitución regular de bolsas por esta vía".

"El mal uso de este sistema puede generar un sistema de reclutamiento clientelar, carente de todas las garantías y ajeno a los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad, advierten las dos formaciones sindicales que remarcan que la vía normal para la contratación temporal debe ser las bolsas derivadas de las ofertas de empleo público y no listas que han sido elaboradas al amparo de la “necesidad urgente e inaplazable”, añaden.

A la inseguridad que genera la generalización de los procedimientos urgentes de contratación, se añade la ambigüedad y arbitrariedad de sus condiciones. Las condiciones de criterio cambian, no siempre se publica la composición de las comisiones de contratación, los criterios para realizar prueba y contratar una vez constituida la lista también cambian, etc.

En la Universidad de Córdoba, una decena de Listas de Llamamiento van ya constituidas y la universidad tiene intención de generar seis Listas más. Desde CCOO y CSIF esperamos que la Universidad recapacite y recurra a las vías regladas para el acceso al empleo público, únicas vías para garantizar los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad.