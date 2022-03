"Este templo masónico, el único que sobrevivió a la Guerra Civil en nuestro país, es un ejemplo de resistencia que no merece el estado de abandono sufrido en los últimos años. Por suerte, el Ayuntamiento santacrucero ha anunciado que en breve se iniciarán los trabajos de rehabilitación"

No dejo de sorprenderme con el potente e imponente legado que la masonería ha dejado a lo largo de las décadas en el archipiélago canario. Sin duda alguna, el máximo exponente de su arquitectura lo podemos encontrar en la santacrucera calle San Lucas. El Gran Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife intenta mantener el tipo mientras ve pasar por los alrededores el fantasma de la desidia y el olvido. Este edificio fue sede de la Logia Añaza, y comenzó a construirse en 1899 a partir del proyecto del arquitecto Manuel de Cámara y Cruz. Aquella no fue una obra rápida, y aunque a los cinco años ya se le dio uso, no fue hasta dos décadas después cuando finalizó la construcción y los ornamentos que conforman su llamativa fachada, la misma que le otorga el marchamo de ser el templo masónico más antiguo de España, y haber sido el mayor inmueble masónico del país.

¡Durante décadas se ha especulado sobre los misterios que contiene, relatos espectrales atrapados por la inercia que nos ofrece el sincretismo masónico. En su interior podemos encontrar abundante simbolismo, habitaciones ocultas a los ojos profanos, una escalera de final incierto y, bajo la gran sala de tenidas, un pasadizo que recorre el subsuelo del edificio, donde aquellos que deseaban iniciarse en la masonería debían pasar largas horas de despojo mundano y reflexión. Pero su imponente fachada es la que cautiva al viandante. En ella podemos encontrar la esencia de la proporción áurea, sembrada de largas hojas de palma, flores de lis, el ojo del Gran Arquitecto del Universo enmarcado en la trigonometría y algunas claves numéricas en forma de escalones. Las cuatro esfinges que presiden el frontal nos dejan entrever que allí se hizo fuerte el rito de Memphis, y que su seductora iconografía continúa hipnotizando a quienes se detienen ante ella.

Con el alzamiento militar del 18 de julio de 1936, el templo fue ocupado y reconvertido para usos militares. El 15 de septiembre de ese mismo año se aprobó el primer decreto contra la masonería, dictado por el general Franco, provocando que el inmueble fuera requisado y entregado a la Falange Española. En las siguientes décadas dio cabida a Farmacia Militar, óptica castrense, área de acuartelamiento e incluso ya en tiempos de democracia, a un tribunal militar. Aunque actualmente el acceso a este Bien de Interés Cultural se encuentra prohibido, puedo presumir de haber tenido el honor de acceder a él en varias ocasiones, acompañado por grandes maestros masones que me permitieron descubrir sus claves ocultas.

* Guía de Rutas Misteriosas en Santa Cruz de Tenerife

www.rutasmisteriosas.es

[Aquí puede leer la serie la Córdoba misteriosa]