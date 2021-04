La francesa Barbara Pravi conquistó a los seguidores de Eurovisión 2021, que la ven como una de las máximas aspirantes a la victoria con ‘Voilá’, haciendo bueno aquello que remarcó el ganador de 2018, el portugués Salvador Sobral: «Esto es un concurso de canciones, no de fuegos de artificiales». «Me siento muy cerca de él. Me encantaba su tema y creo que él es un artista increíble. Admiro cómo ganó el festival. Apareció solo sobre el escenario con su canción y su manera de mover las manos para conectar con todo el público», destaca en una charla con Efe a cuatro semanas de la gran final, prevista para el 22 de mayo.

Pravi (París, 1993) ya hizo gala de esa sencillez en la preselección francesa con la que ganó el pase a Eurovisión, con una sobria actuación en la que ella y su voz fueron las protagonistas, apenas arropadas por unos pocos juegos de luces y cambios de cámara. «La propuesta de Róterdam va a ser muy parecida. Para mí es muy importante que con ‘Voilá’ el foco recaiga en las palabras y en la emoción, así que será muy sencilla», anticipa esta artista que construyó sobre esos mismos mimbres su identidad artística.

Nacida Barbara Piévic, su abuelo la ayudó a escoger Pravi como apellido para su carrera musical, un término que en serbio (de donde procede parte de su familia) significa precisamente «auténtico». «La autenticidad es mi forma de vida», ratificó. ‘Voilá’ nació justamente de la búsqueda de «las palabras que podría decirle al mundo si era elegida por Francia». «Y ‘Voilá’ es lo que soy, es un mensaje de aceptación», explica sobre este tema en el que reivindica la canción francesa cantada en francés, en una edición en la que volverán a predominar los temas pop cantados en inglés. «Fue la única condición que puse para participar: ‘Sería con mis reglas, que pasan por ser quien soy’. Porque no soy solo la representante de este año, soy una artista con tres discos en el mercado y no quiero ser una más para Eurovisión que se vuelve a casa», señaló la dueña de una discografía integrada por ‘Barbara Pravi’ (2018), ‘Reviens pour l’hiver’ (2020) y ‘Les prières’ (2021).

De ganar, sería la primera vez que un tema en este idioma se lleva la victoria desde que en 1987 lo lograra la archiconocida Céline Dion con ‘Ne partez pas san moi’ para Suiza, país que precisamente es otro de los principales candidatos con G’jon Tears y ‘Tout L’Univers’. «Será lo más cerca que haya estado de Céline, que es uno de los sueños de mi vida», dijo en broma, antes de subrayar su «orgullo» porque en 2021 haya dos canciones en francés que aspiran a las primeras posiciones. «¡Esta vez es un idioma guay!», exclama divertida. No hay una fórmula mágica para el festival, pero lo que sí practico es hacer las cosas desde el corazón», cuenta con sus grandes ojos oscuros y su corto cabello rizado, una aparente fragilidad sobre el escenario que en realidad esconde a una superviviente.

Pravi, tal y como confesó en el pasado, fue víctima de violencia de género, lo que la permitió empatizar con el relato de Rocío Carrasco como mujer maltratada, desarrollado en una serie de programas emitidos en España para los que su canción fue escogida como banda sonora habitual. «Cuando llegué a Madrid no sabía nada de su historia, me enteré aquí, pero me sentí muy orgullosa, porque es algo por lo que yo pasé y fue muy significativo para mí estar allí actuando», cuentó.

A su paso por Madrid pudo conocer además al representante español, Blas Cantó, y compartió con él un desayuno en el que hablaron del festival y de sus respectivas carreras. Para él, por cierto, pidió en rueda de prensa en su país los 12 puntos de Francia. «Este año hay muchas canciones que me gustan y es difícil darle la máxima puntuación a solo una de ellas, pero en el caso de España me gusta la canción, el intérprete y lo que trata (la muerte de un ser querido durante la pandemia), que sea capaz de abrirse así ante millones de personas», destacó Pravi. Si es ella la ganadora, por cierto, tiene claro dónde le gustaría que en 2022 tuviese lugar la 66 edición de Eurovisión: «En París».