Fundación CRE100DO, comunidad que promueve la excelencia empresarial y que engloba a las más destacadas empresas del middle market español, celebró ayer su tradicional evento anual, donde presentaron las principales conclusiones de su reciente estudio “La importancia de la Mediana Empresa Española Plus para la economía del país”, así como a las doce nuevas empresas que se incorporan a su ecosistema. Además, durante la jornada, cuyo cierre corrió a cargo de Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de economía, intervinieron algunas de las figuras de referencia del tejido empresarial español.

Rafael Vaquero, director general de Fundación CRE100DO fue el encargado de abrir la jornada desgranando algunas de las cifras y claves sobre la Mediana Empresa Española Plus (ME+). Así, durante su intervención afirmó que “Las Medianas Empresas españolas generan más de 1 millón de empleos directos y su facturación agregada es equivalente al 18% del PIB español, pero no somos conscientes de ello porque las empresas ME+ son campeones ocultos, es decir, empresas que son lideres en sus mercados, pero generalmente desconocidas para el público en general”.

A continuación, Carlos Mira, presidente de Fundación CRE100DO, destacó el potencial de este segmento de empresas y su valor para el conjunto de la economía española. En este sentido, Mira puso de relevancia que “en este mundo marcado por una revolución tecnológica, las empresas del middle market son las que más potencial de crecimiento tienen y esto es porque tienen la posibilidad de redefinir su propósito con sentido. Un propósito con sentido para las personas, para los empleados, para los consumidores. Un propósito con sentido para el planeta y un sentido también para los accionistas y los propietarios”.

Asimismo, el evento de Fundación CRE100DO fue el escenario en el que algunas de las empresas miembro compartieron su experiencia con los asistentes a través de sus directivos. De este modo, Soledad Berbegal, consejera de Actiu; Susana Rodríguez, CEO de Cantabria Labs; Jon Fernández, CEO de Orbea; e Ignacio Muñoz, CEO de Angulas Aguinaga, todos campeones del middle market español, dialogaron entre ellos dejando patente el potencial de este segmento de empresas. Susana Rodríguez, dijo que “dentro de las empresas del middle market, una de las cosas que nos distingue es nuestra cultura de innovación, cultura emprendedora y cultura cercana. Celebrate life es nuestro lema”. Mientras que Jon Fernández quiso destacar que “desde que nos hemos incorporado a CRE100DO, el crecimiento que hemos tenido ha sido significativo, porque en 5 años hemos multiplicado por 4 los volúmenes de facturación”. Por su parte, Ignacio Muñoz afirmó que “como empresa, tenemos que entender que es importante no solo tener marca si no construirla y, además, darle a la sostenibilidad y al cuidado de nuestro futuro la importancia que tienen.”.

No solo las empresas que forman parte del ecosistema CRE100DO participaron en la jornada, sino que también las entidades fundadoras aportaron su visión sobre la importancia de potenciar el crecimiento de las ME+ y los beneficios que esto puede traer para el conjunto de la economía española.

Pedro Guerrero, presidente de Bankinter dejó claro que “gracias a CRE100DO ha sido posible la creación de un ecosistema de empresas excelentes que representan a las mejores del middle market. Han compartido las mejores prácticas y conocimientos, lo que ha permitido dar un enorme potencial al middle market español. Hay muchos retos, pero el más importante es la calidad y el potencial que tiene esta mediana empresa.”.

Por otro lado, María Peña, consejera delegada del ICEX apuntó que “la trayectoria de CRE100DO podría definirse como una trayectoria de éxito y una apuesta clara hacia lo que queremos que sea nuestro modelo productivo. Las empresas que están aquí hoy, tienen valores de sobra para proyectar esa imagen de excelencia, de propósito y de innovación”.

Igualmente, Manuel Pérez-Sala, presidente del Círculo de Empresarios, puso de manifiesto que “lo más importante son los aspectos cualitativos del middle market, su dinamismo, su capacidad de crecimiento, el potencial de innovación y que son empresas internacionalizadas. Es el segmento más dinámico del tejido empresarial español”.

Además, durante el evento se fueron desvelando las nuevas organizaciones que entran a formar parte de esta comunidad de empresas excelentes, alcanzado con estas nuevas incorporaciones un total de más de 100 empresas. En concreto, las doce nuevas empresas CRE100DO son: AUSA, Cafento, Campus Training, Dentaid, Erum Group, Gullón, Kids&Us, Logifruit, Perfumes y Diseño, Prim, Velilla Group y Vitrinor.

Finalmente, Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de economía, cerró el encuentro destacando que “estamos en un momento de ebullición en el que es muy importante tener este tipo de encuentros e intercambios. Creemos que España será uno de los motores de crecimiento del año próximo, gracias a todas las medidas implementadas desde la pandemia. Hemos aprendido que es más eficiente proteger que reconstruir”.