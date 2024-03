La incorporación de cofrades bate récords para esta Semana Santa de Córdoba

Túnicas en préstamo que se agotan como en el caso de la hermandad de Gracia, repartos extraordinarios de hábitos como en la Sentencia, fiestas de regla en las que se imponen cerca de centenar de medallas a nuevos hermanos, listas de espera que se alargan en las cuadrillas de costaleros... Hasta que no llegue el recuento oficial pasado el Domingo de Resurrección no habrá cifras oficiales, pero a nadie se le oculta que la Semana Santa 2024 va a batir de largo todos los récords de participación en los cortejos, dejando pequeñas las cifras de los dos años pasados, en donde se contabilizaron, en el caso del 2022 y con cifras definitivas, 7.781 nazarenos y 11.980 participantes en las procesiones de la Semana Santa cordobesa. No menos de 8.000 nazarenos se esperan para este año y se quedará muy abajo la cota de 12.000 participantes en los desfiles procesionales.

La Agrupación, muy satisfecha

Así lo han reconocido a Diario CÓRDOBA responsables en la Agrupación de Cofradías, como la propia presidenta de la entidad, Olga Caballero, muy satisfecha (y también sorprendida) por la incorporación de hermanos en buena parte de las cofradías, así como hermanos mayores, incluidas aquellas en las que se registran susceptibles cambios, como la Vera Cruz, que saldrá el Domingo de Ramos y que ha tenido un notable incremento de hermanos; como la Sentencia, estrenando casa de hermandad y lugar de salida y que ha bendecido un centenar de medallas de nuevos hermanos.

Por días, la expectativa es que se supere con mucho los 1.481 nazarenos que procesionaron en 2022 el Domingo de Ramos, 2.266 participantes totales en los cortejos y ya incluidas las cifras de la Vera Cruz. Curiosamente, el Lunes Santo, y sin contar la Vera Cruz, seguirá siendo la jornada que más penitentes mueva, al superar de largo los 1.566 nazarenos de 2022 y 2.970 participantes totales, sensiblemente por encima del Domingo de Ramos, como se ha apuntado, y hasta del Jueves Santo, que es la segunda en nazarenos (1.402 en total para ese año de referencia) y tercera en participantes totales, 2.029 incluyendo la Madrugada y la Buena Muerte.

Reajustar horarios

En el lado más positivo están unos ingresos «que siempre son bienvenidos en esta época de estrecheces», apunta Francisco Almoguera, tesorero de la Agrupación. Como mal menor, sin embargo, quizá esté la necesidad de reajustar sobre la marcha el tiempo de paso de cofradías que vean incrementados sus cortejos.