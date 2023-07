La junta de gobierno de la hermandad de la Quinta Angustia ha decidido no recurrir la decisión de la Agrupación de Cofradías de no admitir su ingreso en la misma. Pese a ello, la Quinta Angustia, a través de una nota, insistió este martes en que la hermandad reúne «todos y cada uno de los requisitos para ser miembro de pleno derecho» de la Agrupación de Cofradías, que el 27 de junio rechazó por segunda vez su incorporación en «una votación secreta sin explicitar la motivación», por lo que queda «en la misma situación» que hace un año, cuando el órgano que representa a las cofradías no admitió su entrada -tampoco admitió el ingreso de la hermandad de los Dolores de Alcolea-. La hermandad asegura que seguirá trabajando con su agenda prevista, «creciendo en valores», e iniciará en septiembre el próximo curso cofrade.