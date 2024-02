Córdoba no es una zona que se caracterice por que nieve con frecuencia. De hecho, ocurre más bien lo contrario, ya que los inviernos tienden a ser suaves y, salvo algunas excepciones en el norte, no suele nevar en varios años. Por tanto, muchos cordobeses o no han visto la nieve, no la recuerdan. En este divertido vídeo viral, una marca coge a un joven de Córdoba por la calle y le ofrece irse a ver la nieve por primera vez al Polo Norte.