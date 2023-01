Una experiencia que les sonará a muchos: bien por haberla vivido en primera persona o por sufrirla en seres queridos. Un joven de 34 años ha publicado un hilo en Twitter donde relata su precaria situación en el mercado laboral español y en pocas horas ha recibido miles de me gusta y cientos de retui.

Paco, apodado cismabrides, cuenta cómo ha llegado a los 34 años sin haber obtenido "JAMÁS" un sueldo de más de 1.100€ mensuales, aún contando con una dilatada experiencia y formación: "una carrera -en la que fui segundo de la promoción-, dos másteres, idiomas y experiencia desde la docencia a la difusión patrimonial".

Y es que, tal y como explica este usuario de Twitter, en España los jóvenes lo tienen crudo para acceder a unas condiciones laborales dignas, cuando no directamente a un trabajo: la última Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al tercer trimestre de 2022 evidencia que el paro entre los jóvenes de 16 y 25 años es un 18,5% superior a la media, con un 31% de paro.

Además, el salario medio de los jóvenes es la mitad de el de los mayores de 55 años: 1.235€ en 2021 que ganan los menores de 25 frente a los 2.349 mensuales que ganan los mayores de 55.

El caso de Paco está incluso peor de lo que cuentan las estadísticas: con 34 años no ha llegado a embolsar al mes más de 1.100€ y es que si hay un sector laboral que esté castigado, ese es el de la cultura: "Por culpa de contratos precarios, aún no he hecho los cuatro años cotizados, me faltan 28 días. Vivo en un país lleno de patrimonio, historia y turismo, pero nadie es capaz de ofrecernos algo que nos dé una mínima estabilidad que garantice el bienestar del sector cultural".

Oposiciones, la única salida para los jóvenes

Respecto al sector cultural, el internauta explica que "o das tu vida -con sus festivos, fines de semana, etc.- por tres perras para sentirte realizado o vives con tus padres eternamente. Yo, como muchos otros, estoy en proceso de preparar unas oposiciones, la ÚNICA vía en España".

Y es que preparar una oposición se ha convertido en una opción cada vez más atractiva para muchos jóvenes que no ven salidas en el mercado laboral privado, plagado de contratos precarios, sueldos bajos e inestabilidad laboral.

"Y aquí estoy, con los apuntes por delante, pensando que no hay futuro si no consigo -antes o después- una plaza. Y nadie va a mover un dedo, nadie va a hacer nada para mejorar esto, aunque la imagen de España sea gente como yo", ha sentenciado.

Aunque no se vive de él, no le ha faltado apoyo: cientos de usuarios que, como él, viven o han vivido la misma situación le han escrito contando sus propias experiencias o simplemente dándole ánimos.

