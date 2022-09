Cuando Mario, un joven enfermero de Córdoba, escribió un correo en clave humorística al servicio de atención al cliente de Mercadona no podía imaginar que terminaría catando marcas de whiskey para la cadena de supermercados. Aunque la atención al cliente es todo un buque insignia para la empresa, y de sobra es conocido el cuidado y calidad que ponen en todos los servicios que ofrecen a sus usuarios, es difícil imaginar que una compañía va a tomarse tan enserio una reclamación.

Todo comenzó cuando el cordobés envió un correo a sugerencias@mercadona.es donde se quejaba de la retirada de una marca de whiskey que se comercializaba en Mercadona: "Buenas tardes, les escribo en relación al whiskey Callander de 5.80€. ¿Lo han retirado del catálogo para siempre? Porque me estáis jodiendo una barbaridad, es mi única razón de felicidad y os consideraré responsables de cada resaca mala que tenga. Un cordial saludo, que vuelva el Callander".

Al poco tiempo, recibió una respuesta de Miriam T, una de las trabajadoras del servicio de atención al cliente de los supermercados valencianos: "Me pongo en contacto de nuevo con usted debido a su correo electrónico solicitando el whiskey Callander. Le informo que el responsable que gestiona dicho producto está interesado en contactar con usted, para ello, ¿nos podría facilitar su número de teléfono de contacto para hacérselo llegar".

Tras aportar su número de teléfono, Mario recibió una llamada del responsable de la sección donde conversaron sobre el "whiskey y por qué me gustaba más el Callander que ningún otro producto", Mario recibió una oferta realmente sorprendente: el responsable de la sección de Mercadona le escribió a través de WhatsApp: "Guárdate mi número y quedamos pendientes para hacer prueba a ciegas próximamente".

Al final, Mario ha quedado completamente sorprendido con el buen desenlace de este contratiempo: "Total, que la conversación acaba en que voy a hacer varias catas a ciegas de whiskey en el Mercadona gratis y a dar mi opinión sobre los whiskeys que me pongan".

Hace dos dias quitaron el Callander del mercadona y les escribi porque no pienso beber otra cosa, todo ha acabado en que voy a hacer catas a ciegas de whiskey en el mercadona cada x tiempo JAJAJAJA mi vida es surrealista pic.twitter.com/ed46jpWqDY — Mario Lopez (@marioolopeez01) 24 de septiembre de 2022

Las reacciones en redes sociales

El tuit de Mario donde comparte las capturas de pantalla casi alcanza los 16.000 me gustas: "Hace dos días quitaron el Callander del Mercadona y les escribí porque no pienso beber otra cosa, todo ha acabado en que voy a hacer catas a ciegas de whiskey en el Mercadona cada x tiempo. Mi vida es surrealista".

En respuesta a su historia, han contestado y citado cientos de usuarios que comparten sus experiencias reclamando sobre otros productos o tiendas: "Maldición, yo me he quejado al decatlón de por qué han descatalogado unas zapatillas kalenji negras comodísimas y me han dicho que sí, que en efecto están descatalogadas y ya está", comenta Malditos refranes o " Hace unos años mi jefe les escribió porque quitaron la ensalada capri. Ojalá le hubieran contestado y ahora fuera catador oficial de ensaladas del Mercadona", relata Ana.