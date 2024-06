Así será la penúltima semana de trabajo del Córdoba CF

El Córdoba CF disfruta en este martes de su jornada semanal de descanso, por lo que su trabajo semanal comenzará este miércoles, con una sesión de entrenamiento prevista a las 10.30 horas en la Ciudad Deportiva. Será el primer día en el que la plantilla dirigida por Iván Ania comience a preparar el trascendental encuentro del próximo domingo, ida de la final por el ascenso, en el que le espera en el Johan Cruyff el Barcelona Atlétic de Rafa Márquez.

Todos disponibles para el trabajo

La buena noticia para el entrenador asturiano es que dispondrá de todos sus jugadores para el trabajo diario. José Antonio Martínez ya se encuentra recuperado de sus problemas musculares y, de hecho, no sería nada extraño que relevara a Matías Barboza en el once titular que disponga el técnico blanquiverde en el Johan Cruyff. La enfermería se encuentra vacía de nuevo, aunque ello no quiere decir que Ania pueda disponer de todos. La expulsión de Álvaro Leiva, el pasado domingo ante la Ponferradina, supondrá sanción para el algecireño, que podría perderse los dos partidos de la final.

Iván Ania, en un entrenamiento del Córdoba CF en El Arcángel. / A.J. GONZÁLEZ

Mientras tanto, el Córdoba CF continuará trabajando el jueves, también a las 10.30 horas, pero en El Arcángel, mientras que el viernes la plantilla cordobesista regresará a la Ciudad Deportiva, en una sesión prevista a la misma hora, 10.30. Finalmente, la última sesión semanal la realizará Iván Ania con su equipo en El Arcángel, el sábado a las 10.30 horas, día en el que está previsto el viaje del Córdoba CF hacia Barcelona, en AVE, en un tren que parte de la estación de Córdoba en torno a las 16.30 horas. La vuelta a Córdoba la realizará la expedición cordobesista en AVE, el lunes, tras realizar su sesión de recuperación el lunes por la mañana en Barcelona, por lo que llegará a la ciudad a primera hora de la noche del lunes.

Será el inicio de la última semana de trabajo del Córdoba CF en la temporada 2023-24, preparatoria del encuentro de vuelta en El Arcángel (domingo 23, 20.00 horas, Canal Sur-FEF TV) en donde a buen seguro se dirimirá definitivamente el equipo que jugará la próxima temporada en Segunda División A, días en los que también se preparará el ambiente en el coliseo ribereño para que marque, al menos, el mismo nivel que ofreció en la semifinal ante la Ponferradina.

